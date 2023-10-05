Структура «Детского мира» установила цену обратного выкупа акций

7 ноября 2022 года компания заявила, что может провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. В рамках реорганизации будет выделено ООО «Детский мир» в качестве дочерней операционной компании. 14 ноября 2022 года ретейлер объявил о запуске обратного выкупа акций сроком на шесть месяцев в размере до 3 млрд рублей. Тогда же в компании заявили, что акционеры ПАО «Детский мир», которые не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации или проголосуют против, вправе требовать выкупа своих акций по цене 71,5 рубля за одну обыкновенную акцию.