Структура «Детского мира» установила цену обратного выкупа акций
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Структура «Детского мира» установила цену обязательного предложения миноритариям ретейлера на уровне 71,5 рубля за акцию, говорится в сообщении компании.
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Структура «Детского мира» установила цену обязательного предложения миноритариям ретейлера на уровне 71,5 рубля за акцию, говорится в сообщении компании.
«Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 71 рубль 50 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО “Детский мир”», — говорится в сообщении.
7 ноября 2022 года компания заявила, что может провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией. В рамках реорганизации будет выделено ООО «Детский мир» в качестве дочерней операционной компании. 14 ноября 2022 года ретейлер объявил о запуске обратного выкупа акций сроком на шесть месяцев в размере до 3 млрд рублей. Тогда же в компании заявили, что акционеры ПАО «Детский мир», которые не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации или проголосуют против, вправе требовать выкупа своих акций по цене 71,5 рубля за одну обыкновенную акцию.
Группа компаний «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ретейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на 30 июня 2022 года группа включает 1 тыс. 123 магазинов, расположенных в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси. Торговая площадь магазинов — 981 тыс. кв. м.