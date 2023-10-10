Как понимать валютный прогноз Минэка до 2026 года

Во-первых, стоит зафиксировать факторы, на которые Минэк влиять уже не может. Так, за январь-сентябрь 2023-го средневзвешенный курс рубля составил 84,4 рубля. Фактически для исполнения прогноза рубль должен окрепнуть как минимум до 90,6 за доллар США и как можно скорее. Однако, несмотря на повышение ключевой ставки до 13% годовых и вербальные интервенции правительства, текущий курс пока не собирается возвращаться к этой отметке. Во-вторых, он двигается ровно в обратном направлении и пока находится в диапазоне 100 рублей за доллар США.

Чем дольше российская валюта будет оставаться на этом уровне, тем сильнее она должна укрепиться в оставшейся части года для формирования среднегодового значения вблизи 85 рублей. В реальности это может указывать на то, что вероятность исполнения прогноза Минэкономразвития с каждым днем сокращается.

Трехлетний период

Прогноз Минэкономразвития на 2024−2026 годы предполагает флэт на валютном рынке России и практически неизменный среднегодовой курс рубля. Однако для формирования таких долгосрочных прогнозов должно быть понимание перспективы в отношении ряда фундаментальных факторов.

В идеальной ситуации ведомство должно держать в уме динамику мировых цен на нефть, газ и другие сырьевые товары, объем и стоимость российского экспорта, направление развития отношений РФ с G7 и странами ЕС, длительность и степень глубины развития российской экономики, а также динамику роста импорта, госрасходов и дефицита бюджета РФ. Из всех вышеперечисленных факторов российские органы власти могут полноценно держать под контролем последние два пункта. Поэтому не исключено, что прогнозирование курса рубля сразу на три года вперед в некоторой степени носит экспериментальный характер.

Рубль осел за границей

Текущий курс рубля, по нашим оценкам, может быть недооценен примерно на 10−15 рублей относительно американского доллара. Однако укреплению рубля мешает ряд факторов, основным из которых может выступать аккумулирование валюты экспортерами за периметром России.

Как это работает. В платежном балансе вся экспортная выручка учитывается в плюс, этим обусловлено его положительное значение. Однако в реальности значительная часть валюты может не доходить до России и оставаться на зарубежных счетах экспортеров в дружественных государствах.

Зачем нужен такой механизм. Аккумулирование валюты за рубежом позволяет экспортным компаниям сделать поставки продукции дороже в рублях, а также упрощает выплату купонов и погашение евробондов. Деньги могут быть потрачены на закупку импортируемого в Россию оборудования, обратный выкуп акций у нерезидентов, покупку зарубежных активов, например танкерного флота и плавучих СПГ-хранилищ, а также приобретение российских активов у иностранных компаний (среди них может быть, например, доля Shell в «Сахалине-2» или акции ЛУКОЙЛ).

Валюта крепится в деталях

Укрепить рубль, возможно, поможет возврат мер валютного контроля. Например, требование обязательной продажи экспортной выручки. Однако пока власти не спешат применить этот инструмент. Высокий бюджетный импульс стимулирует увеличение импорта, а его значительная часть по-прежнему оплачивается в долларах и евро, в то время как доминирующий объем экспортных платежей проводится в рублях и валютах дружественных стран. Образующийся дефицит твердых валют — доллара США и евро — ведет к росту их курсовой стоимости.

В пользу слабого рубля играет и соблазн покрытия бюджетных расходов, объем которых в будущем году вырастет сразу на 21% — с 30,26 до 36,66 трлн рублей. Сильный рубль может помешать и реализации инвестиционных планов крупного российского бизнеса, включая выкуп активов и акций. По какому пути пойдут российские власти — открытый вопрос. Однако, учитывая необходимость сохранения покупательской способности российской валюты, дальнейшее ослабление рубля может начать встречать сильное сопротивление.