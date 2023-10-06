Доллар выше 101: надолго ли это

Очевидно, что вряд ли стоит ждать укрепления до нового заседания ЦБ в конце октября. Важно учитывать, что при дальнейшем снижении цен на нефть до $82 за баррель давление на рубль сохранится.

В пятницу, 6 октября, важный ориентир для динамики курса доллара даст отчет по занятости в США. Ожидается небольшой рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и снижение безработицы. Если данные окажутся лучше ожиданий, то они могут укрепить позиции доллара, в то время как слабые данные способны усилить начавшуюся нисходящую коррекцию.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль выросла до 101 рубля. Ближайший уровень сопротивления 101,40 за доллар — уровень, где ослабление рубля может замедлиться. После него покупатели двинутся в направлении 105 рублей.

Вот это уровень сильный, от которого стоит ожидать коррекцию.

Сильный рубль — это серьезный маркер для конкурентноспособности государства на мировой арене и реализации долгосрочных инвестиционных программ российским бизнесом.

Политика сильного рубля рано или поздно должна стать неизбежностью. А рублевые финансовые инструменты — самыми эффективными для преумножения средств.

Продолжающееся резкое ослабление национальной валюты может серьезно пошатнуть социальное и психологическое состояние граждан. При этом сильная нацвалюта не станет причиной головной боли для индексаций и изыскивания средств для реализации социальных проектов государства.