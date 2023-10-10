Экономика отрабатывает конфликтный сценарий. Как ситуация на Ближнем Востоке отразится на мировых рынках

Примечательно, что похожая динамика наблюдалась в курсе рубля: доллар сначала укрепился до 102 ₽, это рекорд в нынешнем году. Но торги закрылись на отметке в 99 ₽. Все это похоже на эмоциональную реакцию участников рынка, рассуждает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков:

«Это не какие-то фундаментальные сдвиги. Сейчас большой лаг между изменением цены нефти и тем, что происходит с рублем. На самом деле, эта связь сильно ослабла. С другой стороны, первые опасения несколько спали. Сейчас это не выглядит как что-то, что может повлиять на баланс нефтяного рынка. Мы не видим угрозы добывающим мощностям Ирана, рисков для инфраструктуры добычи на Ближнем Востоке. Кроме того, в отличие от 1970-х баланс сил предложений экспортеров в регионе против, например, нефтяной отрасли в США довольно сильно изменился. В этом смысле здесь меньше вероятность каких-то эмбарго или односторонних снижений объем добычи. Вместе с тем, если мы увидим значительный двузначный рост цен на нефть, то, действительно, это должно поддержать курс российской валюты. Если рост цен составит 20−30%, то можем ожидать ее укрепления пропорционально в расчете порядка 3% на 10-процентное увеличение цены сырья».

Также инвесторы проявили интерес к защитным активам. Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже подросли сразу на 1,5%. Цена за тройскую унцию составила $1875, что на $30 выше показателей 6 октября.

Однако стратегически рост цен на драгметалл не выглядит устойчивым, рассуждает международный финансовый консультант Исаак Беккер:

«Не думаю, что такая тенденция будет долговременной. Возможно, еще некоторое время цена на золото будет повышаться, и если ничего более серьезного не случится, если в конфликте “Хамаса” и Израиля не появится третья сторона, то мы увидим затухание этого тренда. Если этот конфликт будет нарастать, его масштабы увеличатся, то вполне вероятно, мы увидим золото, которое подойдет и к $1,9 тыс. и, может быть, пойдет выше. Сейчас сложно говорить о каком-то тренде. Это чисто реакция на события».

Пока наибольшие потери понесла экономика Израиля. Шекель за 9 октября потерял к доллару 3%, основные фондовые индексы снизились на 6,5%.

Некоторые предприятия пересматривают график, например, было решено прекратить добычу на одном из крупнейших газовых месторождений Tamar. Власти объяснили, что оно находится слишком близко к сектору Газа и может стать целью ракет «Хамаса».

Топливо с этого месторождения шло на экспорт в Египет, где его сжижали и продавали в Европу.

Есть и другие израильские товары, поставки которых чувствительны для мировых рынков, рассуждает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский:

«Пока можно сказать, что в любом случае, когда начинается военный конфликт, торговля страдает. Это совершенно понятно. Если в результате боевых действий будет нанесен ущерб каким-то предприятиям, которые работают на экспорт, то последствия, конечно, проявятся. Кроме того, это может быть особенно чувствительно в сфере фармацевтики, потому что нельзя сказать, что Израиль является уникальным поставщиком в других отраслях. Так, касательно алмазов есть Индия, ЮАР, Россия, наконец, Нидерланды. Здесь Израиль просто один из игроков, который вряд ли может на этом рынке резко поменять конъюнктуру. На рынке удобрений крупнейший игрок — РФ, их также производят Европа и США. В этой сфере тоже Израиль не диктует конъюнктуру рынка».

Между тем пока стороны не сворачивают боевые действия. Напротив, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал превратить города под контролем «Хамаса» в руины.