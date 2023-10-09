Курс шекеля достиг минимального значения к доллару за 7,5 года

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Курс доллара к шекелю в ходе торгов понедельника поднимался до самого высокого уровня за более чем семь с половиной лет на фоне геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.32 мск курс доллара к шекелю растет на 1,79%, до 3,9075 шекеля за доллар с уровня прошлого закрытия в 3,8388 шекеля. Ранее в ходе торгов показатель достигал максимального уровня в 3,923 шекеля, что является самым высоким значением с февраля 2016 года.

Банк Израиля заявил ранее в понедельник, что продаст до 30 миллиардов долларов иностранной валюты в рамках программы поддержки рынков на фоне эскалации конфликта.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.