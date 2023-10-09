ЦБ РФ видит ухудшение стандартов ипотечного кредитования в стране

«Риски возникают у нас в ипотеке тоже. Мы видим в ипотеке ухудшение стандартов кредитования: у нас доля кредитов с показателем долговой нагрузки “80% плюс” в ипотеке в последнее время была даже больше, чем в необеспеченных кредитах, — 40%. Доля кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%, у нас на первичном рынке 66%. Здесь есть основания для мер», — ответила она на вопрос, нужны ли ЦБ полномочия для введения количественных ограничений в ипотеке.