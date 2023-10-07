Тогда все в дом: россияне скупают вторичное жилье

За первые дни октября спрос на вторичное жилье подскочил на 15%. Люди покупают даже те квартиры, которые стояли довольно долго в экспозиции и были непривлекательны, рассказали «Известиям» участники рынка. Банки пока держат старые ставки по одобренным ипотечным кредитам, поэтому люди стараются успеть приобрести жилье по старым условиям. По мнению экспертов, вскоре ажиотаж спадет, что стабилизирует цены на недвижимость.

Скачок спроса

С начала октября спрос на вторичное жилье в России увеличился на 15% — относительно ажиотажного спроса сентября этого года, сообщил «Известиям» директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По сравнению с июнем этот показатель вырос на 46,8%, добавил он.

— Причин повышенного спроса к готовому жилью несколько, но в первую очередь это снижающаяся доступность стандартных ипотечных программ, — сказал он. — Первая волна спроса началась еще в начале июля на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Центробанком, вторая — вслед за резким ростом ставки на внеплановом совещании в августе.

Многие россияне успели одобрить кредиты по действовавшим тогда ставкам и сейчас стараются подобрать объект, чтобы подписать кредитный договор и зафиксировать одобренные условия.

При этом ставки продолжают расти, это еще больше заставляет граждан ускоряться с выбором, пояснил он. По его словам, сейчас скупают даже те квартиры, которые стояли довольно долго в экспозиции и были непривлекательны.

Банки пока держат старые ставки по одобренным ипотечным кредитам, и потому люди стараются успеть купить жилье по старым условиям. По данным руководителя отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяны Боевой, на вторичном рынке средний уровень ипотечных ставок (без учета льготных программ) сейчас составляет уже 14−16% годовых.

— Спрос преимущественно повысился со стороны покупателей, которым ранее были одобрены кредиты по ставкам 9,5−11%, — отметила она.

Еще одна причина — подорожание арендного жилья: только за сентябрь ставки выросли на 3−4%, добавил Ильдар Хусаинов.

— Есть и панические покупки — они обусловлены психологическим фактором, ощущением неопределенности в обществе и опасениями, что ставка увеличится еще больше, — отметила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. — Важно, что в основном спрос сегодня сконцентрирован на массовом сегменте, где бюджет покупки намного ниже.

Причем, как отметил управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко, тенденция ажиотажного спроса актуальна не только для вторичной недвижимости, но и для первичной.

— Повышение ставок стало мотивацией для многих клиентов ускорить принятие решения об улучшении жилищных условий, а также приобретать объекты для инвестиций, — сказал девелопер. — При этом многие пытаются воспользоваться ранее одобренными ставками на уже готовую недвижимость формата «заезжай и живи», чтобы не ждать завершения строительства.

Чего ждать

Сейчас средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке, например, в Москве составила 494,3 тыс. рублей за квадрат, сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Всего за квартал она выросла на 9%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 8,6%, добавила эксперт.

— Увеличение стоимости связано со стремительным сокращением объема предложения, на рынке практически не осталось ликвидных объектов, — пояснила она.

А по информации директора направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергея Шлома, несмотря на повышенный спрос, заметного увеличения цен на вторичку не происходит.

— Часть продавцов чуть поднимали стоимость своих объектов в августе, но на рынок в целом такое локальное повышение влияния не оказало. Продавцы понимают, что всплеск спроса скоро закончится, значительная доля ипотечных покупателей уйдет с рынка и продать будет очень сложно, — пояснил он.

Пока покупателями становятся в основном «остаточные» клиенты, которым банки зафиксировали ипотечную ставку, и лица, совершающие альтернативные сделки, например супруги после развода, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

— Вероятно, после текущего всплеска спрос на вторичное жилье сократится до статистически среднего уровня или даже несколько ниже — в зависимости от дальнейшего роста ставок по ипотеке, — считает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

По мнению директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, после снижения спроса на жилье скорректируются и цены. Причем коснется это как вторички, так и первички, считает эксперт.