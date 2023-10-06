Застройщикам могут запретить уменьшать площадь квартир

Такие действия нужно ограничить, заявил он НСН.

Квартиры уменьшают в массовом сегменте — эконом и чуть выше, квартиры бизнес-класса остаются большими, отметил эксперт. При этом в Москве, к примеру, на массовый сегмент приходится более половины жилья.

«Уменьшение площадей — это некая особенность крупных городов, Москвы. В других регионах застройщики стараются строить нормальные квартиры», — считает Барсуков.

По его мнению, государству нужно ограничивать застройщиков, потому что добровольно они не перестанут уменьшать площадь квартир.

«Если им волю дать, они будут и дальше стремиться уменьшать площади, чтобы лучше продавать квартиры», — заключил эксперт рынка недвижимости.

Эксперты сходятся во мнении, что рост цен на квартиры в России до конца года замедлится. Ожидается также сокращение объемов спроса на покупку жилья.