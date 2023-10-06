Застройщикам могут запретить уменьшать площадь квартир
Российские застройщики продолжат уменьшать площадь квартир, чтобы скрыть их растущую стоимость, считает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Российские застройщики продолжат уменьшать площадь квартир, чтобы скрыть их растущую стоимость, считает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Такие действия нужно ограничить, заявил он НСН.
Квартиры уменьшают в массовом сегменте — эконом и чуть выше, квартиры бизнес-класса остаются большими, отметил эксперт. При этом в Москве, к примеру, на массовый сегмент приходится более половины жилья.
По его мнению, государству нужно ограничивать застройщиков, потому что добровольно они не перестанут уменьшать площадь квартир.
«Если им волю дать, они будут и дальше стремиться уменьшать площади, чтобы лучше продавать квартиры», — заключил эксперт рынка недвижимости.
Эксперты сходятся во мнении, что рост цен на квартиры в России до конца года замедлится. Ожидается также сокращение объемов спроса на покупку жилья.