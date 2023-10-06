Рынок нашёл поддержку в слабом рубле

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 0,08%, до 3131,76 п., отчасти нивелировав более сильное снижение в течение дня. Индекс РТС снизился на 0,88%, до 982,6 п.

В лидерах роста оказались депозитарные расписки Яндекса (YNDX 2480 ₽, +4,22%) после выхода новостей от Минцифры о том, что удалось «передоговориться» с Яндексом по расчётам за разделение активов.

Динамику лучше рынка показали акции Фосагро (PHOR 6614 ₽, +1,41%) на фоне данных о росте контейнерных перевозок РЖД за январь-сентябрь 2023 года на 13,1% до 5,4 млн TEU, тогда как наибольший прирост наблюдался в перевозках зерна (в 2,8 раза), автомобилей и комплектующих (в 2,2 раза), удобрений (в 2,1 раза).

Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 100,4050 ₽, евро окреп до 105,7700 ₽

Основные новости и события. Правительство России планирует увеличить норматив обязательных продаж топлива на товарной бирже СПбМТСБ до 15% от производимого бензина и до 12,5% от дизтоплива.

Газпром (GAZP 166,06 ₽, +0,4%) выступил против законодательного закрепления нормирования продаж газа на бирже.

Структура Полиметалла (POLY 499,9 ₽, −0,08%)получит лицензию на Агылкинское месторождение, размер платежа составит 1,3 млрд руб.

Селигдар (SELG 79,59 ₽, +0,39%) приобрел лицензию на право пользования участком недр р. Млелювеем на Чукотке, аукцион выиграло Русолово (ROLO 1,5808 ₽, −2,21%), стоимость 40,3 млн руб. Это первое и единственное месторождение в портфеле холдинга, где содержатся запасы сразу двух основных металлов компании — золота и олова.

Структура Детского мира (DSKY 69,12 ₽, −0,06%)установила цену обязательного предложения миноритариям на уровне 71,5 ₽ за акцию.

На неделе с 26 сентября по 2 октября 2023 года инфляция замедлилась до 0,21% (с 0,28% неделей ранее).

Пассажиропоток авиакомпаний России за девять месяцев 2023 года вырос на 11% и составил около 81 млн чел.

Ожидания и торговые идеи. В пятницу утром внешний фон умеренно позитивный: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,1%, гонконгский Hang Seng — на 1,2%. Дальнейшее ослабление рубля может оказать поддержку российскому рынку.

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