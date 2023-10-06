Объем средств россиян в иностранных банках превысил 7 трлн рублей

Объем средств россиян в зарубежных банках в августе 2023 года в рублевом эквиваленте увеличился на 441,6 млрд рублей, до 7,05 трлн рублей ($73,2 млрд по курсу ЦБ на 1 сентября), следует из данных регулятора.

Это новый рекорд по размещенным гражданами России средствам в кредитных организациях за границей.

Однако стоит отметить, что в долларовом выражении эта сумма увеличилась не так существенно, на $1 млрд, за счет ослабления рубля в августе 2023 года. Операции по размещению средств на депозитах в иностранных банках в августе составили 81,4 млрд рублей ($845 млн), увеличившись в рублевом выражении на 1,8 млрд рублей за месяц.

В российских банках объем депозитов в иностранной валюте составил 4,1 трлн рублей, то есть на 41,5% меньше, чем в иностранных кредитных организациях. В августе россияне вывели с таких счетов 111,5 млрд рублей, на 13 млрд рублей больше, чем в июле. Однако такой разрыв, скорее всего, тоже обеспечило ослабление рубля и, напротив, укрепление американской валюты — в долларовом выражении отток средств с валютных депозитов составил $1,16 млрд против $1,08 месяцем ранее.

Объем средств граждан в зарубежных банках стал стремительно расти с середины прошлого года, после начала Россией специальной военной операции на территории Украины. Так, год назад, 1 августа 2022 года, в кредитных организациях за границей россияне хранили в 2,6 раза меньше средств в рублевом эквиваленте, чем 1 августа 2023 года.