Турция в тренде. На рынке бытовой техники в России закрепились новые игроки

В России заметно увеличился спрос на крупную бытовую технику китайских и турецких брендов. Продажи наиболее ходовых категорий из этих стран за год выросли примерно на 20%. Это временное заполнение ниши или новые, но постоянные имена на российском рынке бытовой техники, — aif.ru объяснили эксперты.

История простая

Китайские и турецкие бренды заметно усилили позиции на российском рынке, отмечают эксперты. Но по мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, все логично и закономерно. «История очень простая. Действительно, у нас произошла переориентация с европейских марок. Хотя европейскими они были на первый взгляд. По сути, внутри это был Китай. Если говорить о переориентации, то сегодня мы покупаем именно китайские товары под китайскими брендами, турецкие товары — под турецкими брендами (если говорить про крупную бытовую технику). В этом нет ничего плохого. Европейские бренды сами ушли. Цены рыночные, они в рынке, есть конкуренция», — рассказывает эксперт.

Восточные бренды вытесняют западные, уверен доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Рынок бытовых товаров достаточно сильно изменился в 2023 году. Произошла переориентация на Восток. Этот процесс также будет усиливаться на близких к России рынках, Белоруссии, Казахстана. Рынок бытовых товаров в 2022 и в 2023 годах сохранился на достаточно высоких уровнях благодаря системам параллельного импорта», — отмечает эксперт.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259355&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новые имена

Дефицита в магазинах нет. Но запутаться в новых названиях марок легко. Пока российский потребитель не в состоянии адекватно оценить новый бренд с точки зрения «цена-качество».

Китайский бренд Haier стал лидером российского рынка холодильников и стиральных машин. Опять китайский бренд Hisense можно встретить в разных товарных группах. Узбекский Artel пока не претендует на лидерство, но уже представлен в большом количестве категорий. Компания «ПОЗиС» из Татарстана (входит в госкорпорацию «Ростех») в прошлом году начала делать холодильники под советским брендом «Мир». Еще одна китайская компания Chuwi специализируется на производстве планшетов и роботов-пылесосов. Rombica — бренд из Сингапура, который представлен в России наушниками, кабелями и другими аксессуарами. Китайский бренд игровых ноутбуков Thunderobot принадлежит корпорации Haier, где справедливо решили, что продавать под одним названием стиральные машины и компьютеры для геймеров будет неправильно.

Китайские игроки готовы заходить на российский рынок стратегически, уверен генеральный директор INFOLine Иван Федяков. «Причем, одни из немногих, они активно сопровождают это вхождение рекламными и медийными кампаниями, поддержкой в блогосфере, на телевизионных каналах. Это, безусловно, влияет на уровень их проникновения», — рассказывает эксперт.

Сколько стоит?

Цены выросли, считает экономист Чирков. «Цены на многие категории бытовой техники выше, чем они были до 2022 года. Цены в 2024 году на бытовую технику вырастут более чем на 10%. Хотя рост цен не так заметен благодаря более медленному росту среднего чека, потребители предпочитают покупать недорогие модели техники в условиях экономической нестабильности. Подорожание такого уровня нельзя назвать слишком высоким. Я бы сказал, что оно даже ниже ожиданий. С моей точки зрения, подорожание во многом связано с низким курсом российского рубля относительно доллара. При укреплении рубля против доллара вполне возможен откат по ценам на технику. Логистика, которая была причиной подорожания в 2022 году, сейчас уже выстроена достаточно эффективно», — объясняет экономист.

А если сломается?

Сервисное обслуживание выстроено еще не у всех брендов, но процесс постепенно идет, считает аналитик Муртазин.

«Просто надо понимать, что европейские марки присутствовали на российском рынке более 25 лет. Эти изменения в одночасье не происходят. Тем не менее сервисное обслуживание есть. Его качество всегда оставляло желать лучшего у всех брендов, а у китайских брендов оно в зачаточном состоянии. Но у нас очень цивилизованная розница, поэтому сервисное обслуживание все равно присутствует. Например, с точки зрения гарантийного обслуживания (1−2 года) проблем нет никаких. Если говорим про более длительные сроки, то проблемы, конечно, возникают. Но техника бывает разная, разного качества, разных ценовых групп», — заключает эксперт.

Так как эти игроки появились на рынке относительно недавно, пока еще рано говорить о качестве сервисного обслуживания их товаров, говорит генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

«Я думаю, что потребители могут столкнуться с определенными проблемами, тем более эта техника не всегда адаптирована для российского рынка. Например, на пульты от телевизора китайцы успели нанести логотипы популярных в России стриминговых сервисов, типа “Кинопоиск”, “Окко” — при этом в соответствии с санкциями в своих магазинах они удалили эти приложения. То есть кнопки есть, а они не работают. Потребители вынуждены устраивать пляски с бубном, чтобы достать эти приложения. Для технически продвинутых пользователей это не составляет труда, для рядовых — эти кнопки, скорее всего, так и останутся красивыми, но неработающими кнопочками, а не реальным сервисом», — рассказывает эксперт.

Не так уж все и плохо

По мнению экспертов, вопреки ожиданиям, 2023 год оказался вполне удачным для российского рынка бытовой техники.

«И хочу отметить примечательный факт: в 2023 году рынок бытовой техники России возвращается к уровню 2021 года, который был очень удачным. Несмотря на все сложности, 2023-й крайне удачен в целом для рынка бытовой техники. Мы смогли отыграть падение 2022 года. То есть, по сути, рынок действительно вырос», — резюмирует Эльдар Муртазин.