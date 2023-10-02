«Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний по версии Forbes

Французская розничная сеть товаров для дома «Леруа Мерлен» заняла первое место в рейтинге, год назад она находилась на втором месте. Бывший лидер — немецкий автомобильный производитель Volkswagen Group — покинул российский рынок. При этом «Леруа Мерлен» впервые не раскрыла свою финансовую отчетность. Для рейтинга мы использовали оценку выручки (529,7 млрд рублей), сделанную агентством INFOLine. Еще одной компанией, не раскрывшей финансы за 2022 год, стала российская «дочка» Nestle. Согласно оценке, ее продажи составили 195 млрд рублей — девятое место в этом году.

«Леруа Мерлен» стала второй французской розничной сетью — лидером рейтинга Forbes. До 2020 года рейтинг бессменно возглавляла российская «дочка» группы Elo — продуктовая сеть «Ашан»/ «Атак».

В следующем году «Леруа Мерлен» в рейтинге не будет — в марте 2023-го Leroy Merlin сообщила, что планирует передать контроль над российским бизнесом местному менеджменту.

Если французская Leroy Merlin пока сохраняет контроль над российским бизнесом, то 22 иностранные компании, которые были участниками прошлогоднего рейтинга, уже покинули рынок или приостановили работу на нем. Прежде всего, это производители автомобилей и электроники: Volkswagen Group (№ 1 в прошлогоднем списке), Renault (№ 3), Apple (№ 5), Toyota Motor (№ 7), Samsung Electronics (№ 9) и др.

В результате изменилась география рейтинга, правда, пока не так сильно, как могло показаться год назад. Да, китайские компании увеличили свое присутствие в списке, но компании из «недружественных» стран Запада по-прежнему составляют большинство.

Во-первых, география участников рейтинга расширилась. Если в прошлом году в списке присутствовали компании из 17 стран, то в этом году — из 18.

Лидерство сохранили США — год назад в рейтинге было 10 компаний, сейчас — восемь. Дальше идет Китай: рост с одной до шести компаний в списке. И третье место сразу у трех стран — Турции, Франции и Германии — по пять компаний в рейтинге. Причем количество турецких компаний в рейтинге за год выросло с одной до пяти.

Во-вторых, впервые в рейтинге появились компании из Таиланда, Казахстана и Белоруссии. Тайская CP Foods (№ 44) является крупным инвестором в российское сельское хозяйство. В 2015 году холдинг купил компанию «Птицефабрика “Северная” за $680 млн, а в 2021 году — производителя свинины АПК “Дон” за 22 млрд рублей.

Первая казахстанская компания — это производитель драгоценных металлов Polymetal International (№ 13), сменивший прописку с острова Джерси на Астану. Изначально созданная в России компания дистанцировалась от российских активов после введения против них санкций США. Сейчас российским АО «Полиметалл» и связанными с ним структурами управляет местный менеджмент. Аналогичная ситуация и с «Вымпелкомом» (№ 6) — в основе нидерландского холдинга VEON были российские активы. Теперь же «Вымпелком» выделен и управляется местным менеджментом, который должен получить контроль над компанией этой осенью.

А вот новички из Белоруссии — изначально белорусские компании. «Торговый дом БелАЗ» (№ 38), российский дистрибьютор самосвалов «БелАЗ», увеличил продажи в 2022 году на 26%, до 66 млрд рублей. Выручка российских активов холдинга Santa (№ 39) — компаний «Савушкин продукт» (молочная продукция) и «Русское море» (морепродукты) — увеличилась за год на 31% и превысила 65 млрд рублей.

Но главным бенефициаром изменений в экономике стали китайские корпорации.

Продажи российской компании холдинга Chery Automobile (№ 10) выросли в 2,4 раза, до 147 млрд рублей. Две другие автомобильные корпорации, Great Wall Motor (№ 28, бренды Haval, Tank и GWM) и «Джили-Моторс» (№ 37), увеличили выручку на 41% и 82% соответственно. Также впервые попали в рейтинг производители бытовой техники и электроники — BBK Electronics (№ 35, бренды Realme, Oppo, OnePlus, Vivo) и Haier (№ 42).