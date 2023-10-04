В ООН ожидают роста ВВП России на 2,2% по итогам года

«Среди стран G20 только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации, как ожидается, ускорится экономический рост со значительными колебаниями», — говорится в докладе.

Рост мировой экономики, считают аналитики, замедлится с 3% в 2022 г. до 2,4% по итогам текущего года, а каких-либо признаков улучшении динамики в 2024 г. пока нет. Так, европейский регион уже находится на грани рецессии на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в докладе. Китайская экономика сталкивается со слабым внутренним потребительским спросом и частными инвестициями, но обладает значительным пространством для маневра в налогово-бюджетной политике для решения этих проблем.

Говоря об экономике России, авторы доклада подчеркивают, что общий объем экспорта нефти и газа из страны кардинально не изменился, но доходы от него сократились в первом полугодии из-за снижения мировых цен. Усугубило проблему ослабление рубля, которое ограничивает способность страны закупать иностранные товары и продукцию обрабатывающей промышленности.

«Исходя из всех этих факторов, прогнозируется, что рост ВВП составит 2,2% и 2% в 2023 и 2024 годах соответственно», — резюмируют аналитики.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он. Министр указал на «экономическую, финансовую фрагментацию, структурный дисбаланс» и санкции, которые западные страны продолжают вводить в отношении РФ.