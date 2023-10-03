17:46 (мск), источник: Ведомости

МВФ оценил возможные потери мирового ВВП из-за фрагментации экономики

В современной научной среде не сложилось консенсуса о последствиях фрагментации глобальной экономики для мирового ВВП, падение, по разным данным, может составить от 0,2% до 12% ВВП. Об этом говорится в октябрьском докладе Международного валютного фонда (МВФ).

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Источник: Reuters

«Оценки долгосрочных потерь производства из-за ограничения международного потока товаров и услуг, финансов и технологий варьируются от 0,2% до 12% мирового ВВП», — говорится в докладе.

В докладе МВФ отмечается фрагментация основных сырьевых рынков на фоне спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций. По оценкам аналитиков, дальнейшее углубление этого процесса из-за геополитической напряженности приведет к большей волатильности на сырьевых рынках, а последствия для разных стран будут очень неравнозначными. Так, страны с низкими доходами понесут непропорционально большую долю издержек из-за их высокой зависимости от импорта сельскохозпродукции.

Весной МВФ представил доклад, в котором описал пять сценариев фрагментации мировой экономики: «стратегическое разделение», «геоэкономическая фрагментация», а также три дополнительных, которые реализуются в случае введения жестких ограничений в торговле энергоресурсами, высокотехнологичной продукцией или товарами сельского хозяйства. Основными в фонде считают первые два варианта, писали тогда «Ведомости». Дробление глобальной экономики на противостоящие блоки, по оценке МВФ, может снизить мировой ВВП на величину от 0,3 до 2,3% на горизонте 7−10 лет.

В сентябре на Генассамблее ООН генсек всемирной организации Антониу Гутерриш предупредил о приближении мира к масштабному расколу в экономической и финансовой системах на фоне углубляющихся противоречий среди экономических и военных сил, между Севером и Югом, Востоком и Западом.

В конце марта Всемирный банк представил доклад, в котором говорится, что к 2030 г. темпы роста мировой экономики сократятся до минимальных значений за 30 лет. В организации заявили, что экономику ждет «потерянное десятилетие». Там ожидают, что средний потенциальный рост ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, — до 2,2% в год.

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