В Кремле прокомментировали заявление «Роснано» о риске банкротства

«Предпринимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации. Там были определенные успехи, но, если вы помните, президент вскользь упомянул о достаточно большой дыре [финансовой] в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом. Вопросы, связанные с целесообразностью или нет, они решаются на уровне правительства, именно там генерятся предложения соответствующие», — сказал Песков.

Ранее, 3 октября, «Роснано» опубликовало отчет за первое полугодие 2023 г., в котором сказано, что у госкорпорации есть признаки неплатежеспособности — высока вероятность возникновения признаков банкротства.

В документе сказано, что по состоянию на 30 июня объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано». Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств.

По состоянию на 30 июня чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб. В компании такую динамику объяснили «снижением краткосрочных финансовых вложений» в первом полугодии. В августе компания сообщала, что чистая прибыль в первом полугодии составила 2,9 млрд руб.

На фоне новостей о риске возникновения признаков банкротства котировки облигаций «Роснано» снижались до 40% в зависимости от выпуска.