Падение бондов «Роснано» достигло 40% после сообщения о риске банкротства

В первые минуты торгов в среду, 4 октября, котировки облигаций «Роснано» снижались (в зависимости от выпуска) на 5−40% по состоянию на 10:10 мск, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Доходность по бумагам подскочила до диапазона 69−215%.

На Московской бирже обращаются пять выпусков корпоративных облигаций «Роснано».

В первые минуты торгов их котировки и доходности находятся на уровнях:

«Роснано БО-002P-05» (RU000A102HB3, дата погашения 12.12.2023, объем — ₽5,5 млрд) — ₽580,7 (-39,88% к уровню закрытия в предыдущий торговый день), доходность к погашению — 150,57%;

«Роснано БО-002P-04» (RU000A101KK0, дата погашения 26.03.2024, объем — ₽6,5 млрд) — ₽692,0 (-27,92%), доходность к погашению — 86,74%;

«Роснано 8» (RU000A1008V9, дата погашения 27.03.2028, объем — ₽13,4 млрд) — ₽819,9 (-5,32%), доходность к 01.04.2024 — 68,54%;

«Роснано БО-П01» (RU000A1000H5, дата погашения 23.12.2023, объем — ₽10 млрд) — отсутствуют данные о сделках;

«Роснано БО-002P-02» (RU000A101EW8, дата погашения 10.11.2025, объем — ₽1,68 млрд) — ₽892,6 (-5,34%), доходность к 13.11.2023 — 214,9%.

Суммарный объем выпусков облигаций «Роснано» составляет ₽37,08 млрд. До конца 2023 года госкорпорации, по подсчетам «РБК Инвестиций», требуется на выполнение долговых обязательств по бондам ₽16,23 млрд:









₽5,5 млрд на погашение выпуска «Роснано БО-002P-05» и на выплату купонного дохода ₽185,13 млн;

₽10 млрд на погашение выпуска «Роснано БО-П01» и на выплату купонного дохода ₽386,4 млн;

₽110,565 млн на выплату купонного дохода по выпуску «Роснано БО-002P-04»;

₽45,864 млн на выплату купонного дохода по выпуску «Роснано БО-002P-02».

Накануне АО «Роснано» в отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг за первое полугодие 2023 года сообщило, что не в состоянии погасить свои долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств, и заявило о признаках банкротства.









РБК: «Роснано» предупредило о риске банкротства.









«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО “Роснано” долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно. Таким образом, в настоящее время АО “Роснано” отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии Федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, — говорится в отчете.









В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в капитале «Роснано» выявлена «финансовая дыра» и именно с этим может быть связан отъезд за границу бывшего главы компании Анатолия Чубайса. «Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Не буду сейчас цифры называть, большие цифры. Может быть, он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение», — сказал Путин.









В документе отмечается, что по состоянию на 30 июня 2023 года объем требований кредиторов к АО «Роснано» без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным компанией облигациям значительно превышает стоимость активов (имущества) АО «Роснано».

Если акционер «Роснано» (все его акции принадлежат государству) не примет решения для нормализации бухотчетности и предоставления ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, «высока вероятность возникновения признаков банкротства эмитента», говорится в документе.









Согласно данным из отчета, размер чистого долга компании за первое полугодие 2023 года увеличился с ₽90,8 млрд до ₽95,6 млрд. При этом финансовый результат от переоценки активов составил ₽5,6 млрд. Это на ₽20,4 млрд меньше, чем в 2022 году.

Коэффициент чистого долга к EBITDA составил 13,6. Финансовый консультант Наталья Смирнова ранее говорила «РБК Инвестициям», что в норме показатель должен находиться в диапазоне 3−4. Соотношение текущих активов к пассивам составило 0,34. Данное значение должно быть выше 1, чтобы исключить кассовый разрыв ввиду нехватки ликвидности.

Согласно отчетности, основная задолженность по облигациям компании суммарно составляет 23,46% от общей суммы долга перед внешними заемщиками. Из них 10,06%, или ₽10,01 млрд, по бумагам «Роснано БО-П01» с погашением в декабре 2023 года и 13,4% (₽13,4 млрд) по бумагам «Роснано-8-об» с погашением в марте 2028 года.









В ноябре 2021 года Московская биржа по требованию Банка России приостанавливала торги облигациями «Роснано», на тот момент на площадке торговались девять выпусков компании общим объемом ₽71,58 млрд. Тогда же «Роснано» объявила, что обсуждает с кредиторами и крупными владельцами облигаций сценарии реструктуризации своих долгов, часть из которых не покрыта гарантиями государства. Компания провела с ними закрытую встречу. В «Роснано» констатировали, что накопленный непропорциональный долг и ее текущая финансовая модель требуют корректировок.









РБК: Путин не исключил связь отъезда Чубайса с «дырой» в «Роснано».









Министерство финансов, комментируя ситуацию с облигациями «Роснано» в 2021 году, заявило, что государственные гарантии по долгам «Роснано» будут соблюдены в полном объеме. Банк России также тогда не видел системных рисков в ситуации с долгом «Роснано», так как обязательства компании равномерно распределены по системе.

Впоследствии компания проводила погашения и выплаты купонного дохода по облигациям в срок. В конце августа 2023 года компания сообщила, что на обслуживание долга с 2021 года было направлено свыше ₽82 млрд.