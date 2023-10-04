В Госдуме предложили выплачивать по 10 000 рублей молодоженам

«Многие тянут, чего-то ждут — вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак, в конце концов», — считает зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, реализация законопроекта обойдется бюджету приблизительно в 2 млрд руб. в год, что составит менее 0,1% расходной части проекта бюджета на 2024 г.

Уточняется, что мера поддержки будет распространяться на молодые семьи — людей, которые вступили в брак впервые до наступления 35-летия.

В пресс-службе ЛДПР отметили, что законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. По состоянию на 11:45 мск в думской электронной базе этот документ зарегистрирован не был.