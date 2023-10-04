11:25 (мск), источник: Российская газета

Россия продлила добровольное сокращение экспорта нефти до конца года

Россия продолжит до конца года добровольное сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в день. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

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Источник: Российская газета

«Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», — отметил он.

По словам Новака, в ноябре будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличения производства.

Напомним, Россия начала добровольно сокращать поставки нефти за границу в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. Мера была продлена на сентябрь, но уровень сокращения был снижен до 300 тысяч баррелей в сутки.

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