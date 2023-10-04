Россия продлила добровольное сокращение экспорта нефти до конца года

По словам Новака, в ноябре будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличения производства.

Напомним, Россия начала добровольно сокращать поставки нефти за границу в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. Мера была продлена на сентябрь, но уровень сокращения был снижен до 300 тысяч баррелей в сутки.