Россия продлила добровольное сокращение экспорта нефти до конца года
Россия продолжит до конца года добровольное сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в день. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
Россия продолжит до конца года добровольное сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в день. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
«Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», — отметил он.
По словам Новака, в ноябре будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличения производства.
Напомним, Россия начала добровольно сокращать поставки нефти за границу в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. Мера была продлена на сентябрь, но уровень сокращения был снижен до 300 тысяч баррелей в сутки.