Силуанов спрогнозировал рост ВВП темпами выше 2% в течение трех лет

«Планируется и рост мировой экономики, стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам, сохраняется устойчивая динамика российской экономики — темпы роста экономики больше 2%, 2,2−2,3% ежегодно на протяжении трех лет», — сказал он.

Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он. Министр указал на «экономическую, финансовую фрагментацию, структурный дисбаланс» и санкции, которые западные страны продолжают вводить в отношении РФ.