14:01 (мск), источник: Ведомости

Силуанов спрогнозировал рост ВВП темпами выше 2% в течение трех лет

Ближайшие три года российская экономика будет расти темпами выше 2% в год. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Трансляция велась на странице верхней палаты во «ВКонтакте».

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Источник: Reuters

«Планируется и рост мировой экономики, стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам, сохраняется устойчивая динамика российской экономики — темпы роста экономики больше 2%, 2,2−2,3% ежегодно на протяжении трех лет», — сказал он.

Силуанов отметил, что бюджетная политика реализуется исходя из «достаточно благоприятных» макроэкономических условий. В то же время нужно быть готовыми к различным сценариям, добавил он. Министр указал на «экономическую, финансовую фрагментацию, структурный дисбаланс» и санкции, которые западные страны продолжают вводить в отношении РФ.

22 сентября в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. — 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. В конце августа Силуанов допускал рост российской экономики по итогам текущего года на 2,5% и выше.

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