Минэк оценил курс рубля и ВВП в случае новых санкций и спада мировой экономики

Предпосылками для реализации консервативного прогноза в ведомстве назвали более сильное, чем в базовом варианте, замедление роста мировой экономики, а также усиление санкционного давления на Россию, в том числе за счет вторичных санкций для дружественных и нейтральных стран, говорится в документе. Аналогичные риски были приведены и консервативном варианте прогноза, который Минэк готовил в прошлом году к нынешнему бюджетному циклу (ведомство разрабатывает оценки прежде всего для расчета параметра бюджета). Однако российская экономика фактически развивалась по существенно более благоприятному сценарию (год назад ожидался спад ВВП в 2023 г. на 0,8%, сейчас прогнозируется его рост на 2,5%).

Согласно альтернативному сценарию, ВВП России в этом году вырастет на 2,6% (вместо 2,8% в базовом варианте), в следующем — на 1,4% (вместо 2,3%). В 2025—2026 гг. темпы роста экономики будут оставаться на уровне 1,5% (вместо роста на 2,3% и 2,2% в базовом варианте). Промышленность в случае реализации рискового сценария в следующем году ждет спад на 1%, а в 2025—2026 гг. — рост на 1,9% и 2% соответственно.

В случае реализации рисков, среднегодовой курс доллара вырастет с 85,7 ₽ в 2023 г. до 95,7 ₽ в 2024 г., 97,8 ₽ в 2025 г. и 100,3 ₽ в 2026 г. При этом базовый вариант прогноза предполагает ослабление национальной валюты с 85,2 ₽/$ в 2023 г. до 90,1 ₽/$ в 2024 г., 91 ₽/$ в 2025 г. и 92,3 ₽/$ в 2026 г.

Траектория цен на нефть и другие сырьевые товары в консервативном варианте также складывается ниже, чем в базовом. Цена на российскую нефть в рисковом сценарии — $64,3 за барр. в следующем году, $58,7 за барр. в 2025 г. и $56,5 за барр. в 2026 г. При этом базовый сценарий предполагает цены на Urals на уровне около $70 за барр. в ближайшие три года. Сокращение цен на мировых рынках будет сопровождаться более существенным, чем в базовом варианте, снижением физических объемов экспортных поставок (минус 1,2% в 2024 г.), в первую очередь — по товарам нефтегазового экспорта (минус 4,4%).

Также предполагается реализация отдельных проинфляционных факторов (в частности, более сильное ослабление курса), которые приведут к более высоким показателям инфляции в 2023—2024 гг. В этом случае Минэк ждет инфляцию по итогам этого и следующего года 8% и 5,4% (вместо 7,5% и 4,5% в 2023—2024 гг. соответственно).

Следствием этого станут более низкие темпы роста реальных денежных доходов населения и сжатие потребительской активности, говорится в документе. Реальные располагаемые доходы населения в этом случае в этом году вырастут на 4,1% (против 4,3% в базовом варианте), в 2024 г. — на 1,4% (против 2,7%), в 2025 и 2026 г. — на 1,6% (против 2,6%).

Прогноз прогнозу рознь

Консервативный прогноз Минэка в данном случае выглядит гораздо оптимистичнее, чем аналогичные прогнозы Центробанка, обращает внимание главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. По сути, ведомство дало два очень похожих сценария развития экономики, главное различие в них — это динамика курса доллара к рублю в привязке к ценам на энергоносители, указывает он.

В целом, в двух вариантах прогноза доходная база бюджета отличается слабо, и при долларе за 100 ₽, и при 92 ₽ объемы поступлений, скорее всего, будут схожими, уверен эксперт.

Ряд параметров консервативного прогноза Минэкономразвития кажется более реалистичным, чем базового, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили. В первую очередь это касается темпов роста ВВП в следующем году, уверена она. В июле МВФ оценил перспективы роста российской экономики в 1,7%, что несколько выше консервативного сценария Минэка. Однако именно такой порядок цифр кажется наиболее вероятным, учитывая ужесточение санкционного давления через третьи страны, а также усложнение логистики для поставщиков товаров.

Темпы роста экономики вряд ли будут сильно отличаться в двух сценариях, так как они во многом будут поддерживаться за счет растущих бюджетных расходов — например, на СВО, указывает Тунев. Предполагается, что на фоне низких цен на нефть и слабого рубля в консервативном сценарии будет также поднята ключевая ставка ЦБ — из-за этого сократятся объемы кредитования экономики, что будет сдерживать рост ВВП, добавляет эксперт.

В целом консервативный сценарий выглядит достаточно мягким с точки зрения эффектов на Россию, при этом вероятность его реализации — высокая, полагает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова.

Помимо замедления мировой экономики — что в условиях высоких ставок и сохранения жесткой монетарной политики на длинном горизонте — выглядит крайне реалистично, важным фактором остается санкционная нагрузка, которая высоковероятно будет возрастать пока сохраняется горячая стадия конфликта.