Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей

Это следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 7:03 (мск) укрепляется на 35 копеек, до 100,11 ₽, курс китайской валюты растет на 5 копеек, до 13,65 ₽, евро — снижается на 30 копеек, до 104,65 ₽

2 октября заведующий кафедрой «Финансовые рынки» Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Константин Ордов заявлял, что курс рубля в ближайшее время будет зависеть от позиции экспортеров, присматривающихся к новым таможенным пошлинам.

Экономист отмечал, что правительство пытается стимулировать возврат в Российскую Федерацию валютной выручки, но сами компании пока не понимают, какой вариант для них выгоднее — платить повышенные экспортные пошлины или сделать то, что от них хотят.

2 октября курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа.