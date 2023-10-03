Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей
В начале торгов курс рубля ослабевает против американского доллара и китайского юаня: стоимость доллара впервые с 14 августа 2023 года превысила 100 ₽
В начале торгов курс рубля ослабевает против американского доллара и китайского юаня: стоимость доллара впервые с 14 августа 2023 года превысила 100 ₽
Это следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами «завтра» на 7:03 (мск) укрепляется на 35 копеек, до 100,11 ₽, курс китайской валюты растет на 5 копеек, до 13,65 ₽, евро — снижается на 30 копеек, до 104,65 ₽
Экономист отмечал, что правительство пытается стимулировать возврат в Российскую Федерацию валютной выручки, но сами компании пока не понимают, какой вариант для них выгоднее — платить повышенные экспортные пошлины или сделать то, что от них хотят.
2 октября курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа.