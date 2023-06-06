Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики на этот год

Всемирный банк (ВБ) повысил свой прогноз по росту мировой экономики на текущий год: реальный мировой ВВП вырастет на 2,1%, что выше январского прогноза в 1,7%. По итогам 2022 г. рост составил 3,1%.

«После роста на 3,1% в прошлом году мировая экономика, как ожидается, существенно замедлится в 2023 г., до 2,1% на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики, направленного на сдерживание высокой инфляции», — говорится в июньском докладе ВБ.

При этом прогноз на 2024 г., наоборот, ухудшен. ВБ ожидает роста мирового ВВП в следующем году на 2,4% вместо озвученных 2,7% в январе. Это связано с продолжающимися и наступающими с задержкой последствиями ужесточения денежно-кредитной политики. Восстановление темпов роста до 3% произойдет только в 2025 г.

Ранее в апреле президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил об увеличении рисков мировой рецессии в мировой экономике. Тогда же ВБ существенно улучшил прогноз по ВВП России: в 2023 г. российская экономика сократится на 0,2% вместо озвученных в январе 3,3%, считают аналитики.

В том же месяце директор — распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что в 2023 г. мировой ВВП увеличится менее чем на 3%, что соответствует январскому прогнозу МВФ в 2,9%, но ниже среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние 20 лет. Рост мировой экономики, считает МВФ, будут сдерживать высокие процентные ставки, а также растущая геополитическая напряженность и конфликт на Украине.