Мосбиржа прорабатывает возможность выпуска ЦФА на произведения искусства

«Начать можно с учета арт-объектов на балансах участников, то есть выпустив ЦФА с гибридными правами на арт-объект, который учитывается на балансе компании», — предположил Труничкин. Он добавил, что уже сейчас есть примеры такого механизма на рынке. Следующим шагом, по его словам, может быть участие профессиональных инвесторов в таких сделках. Только после этого биржа начнет предлагать такого рода инвестиции физлицам, резюмировал Труничкин.

Труничкин напомнил, что с момента появления регулирования выпущено порядка 100 выпусков ЦФА общим объемом около 30 млрд руб. — рынок находится на этапе формирования, но это уже инструмент, которым можно торговать в свободном обращении.

По мнению Труничкина, развитие ЦФА может решить проблему привлечения розничного инвестора даже на такой уникальный рынок, как объекты искусства. «Мы как площадка заинтересованы в становлении нового рынка, согласно исследованиям, 2−5% от портфелей крупных институциональных инвесторов готовы вкладывать средства в такие активы», — добавил Труничкин. По его мнению, присутствие розничного инвестора может стать дополнительным стимулом развития рынка.

Участник дискуссии и экс-директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сказал, что хороший пример регулирования нестандартизированных инструментов в российской плоскости — это кодекс этики финансовых аналитиков и его имплементация в профессиональной среде.

«Мы в свое время создали ассоциацию финансовых аналитиков, в которую они могут войти добровольно как публичные лица. Однако в случае сомнений в неэтичности их рекомендаций или аналитических обзоров сообщество может само рассмотреть эти работы и исключить их из публичного перечня», — напомнил Лях. По его словам, именно поэтому первое, с чего можно начать, — это создать сообщество, которое может оценивать репутацию тех, кто оценивает арт-объекты, разработать этические стандарты и кодекс.

Искусствовед и экс-управляющий директор Sotheby’s Russia&CIS Михаил Каменский поддержал инициативу, но добавил, что обсуждению ее слабых мест нужно уделить как минимум три дня. «10% идеи настолько сложны, что мне как искусствоведу невероятно трудно согласиться с механистическим подходом к искусству, как к товару», — объяснил он свою позицию. «Искусство не менее сложно, чем материи финансового “океана”, это совершенно другая материя, у которой свои законы», — добавил искусствовед. По его словам, подчинить искусство формальным категориям, которые накладываются на активы, которые привыкли регулировать на бирже, невозможно — нужно вырабатывать промежуточные модели.

Рынок видит гигантские перспективы, желание и уже «созревшие» технологии, которые дадут произойти слиянию финансового и арт-рынков, сказал основатель IT-компании Self и проекта MyInvest.Art Владимир Шабасон. В российской практике не существует объективных данных, на которые можно опереться, когда возникает вопрос о ценообразовании в арт-сегменте, добавил эксперт: все происходит либо в серой, либо в черной зоне. С помощью биржи людям нужно дать прозрачную и фиксированную информацию касательно того или иного произведения или художника, которая содержит в первую очередь количественные показатели, резюмировал Шабасон.

Цифровые права могут стать востребованным инструментом менеджмента культурного наследия, считает генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева. В сентябре «Атомайз», Эрмитаж и «Интеррос» впервые в России представили совместный проект «Цифровое искусство» на базе гибридных цифровых прав (ГЦП) для финансирования музеев и некоммерческих организаций с целью реставрации предметов искусства.

Первыми инвесторами «Цифрового искусства» станут так называемые early adopters, которые любят инновации, предполагает Фроловичева. Но она считает, что это потенциально новый, перспективный рынок. По ее мнению, его успех будет зависеть от таких факторов, как удобство клиентского пути, развитие инфраструктуры и функциональных возможностей, то есть формирование и показ коллекций, торговля ГЦП и интеграция с другими площадками-аналогами.

ГЦП в России, в отличие от мировой практики, полностью регулируются и находятся в белой зоне, говорит Фроловичева. Этот легальный инструмент дает инвесторам право денежного требования и пользования объектом интеллектуальной собственности, а также позволяет внести вклад в сохранение культурного наследия, объясняет она. Ценность инструмента для инвесторов, по словам Фроловичевой, также выражается в уникальности и «штучности» токенов, которые подтверждены записью в блокчейне. В перспективе инвесторы могут получать доход от перепродажи на вторичном рынке при росте стоимости токена, резюмировала эксперт.

Сейчас законодательство предусматривает, что ЦФА — это, прежде всего, денежное требование, удостоверенное записью в информационной системе, напомнил генеральный директор юридического бюро Sagrada Legal Олег Ушаков. Права на какие-либо арт-объекты ЦФА непосредственно не удостоверяют, рассуждает эксперт, поэтому если говорить о привлечении долга под залог арт-объектом или с обеспечением иного рода, то такие продукты могут быть очень интересными для рынка.

Ушаков напомнил, что в докладе ЦБ «О развитии рынка цифровых активов в РФ» предлагается проработать совместно с участниками рынка возможность легализации так называемых «титульных» NFT (non-fungible token), то есть цифровых прав, удостоверяющих принадлежность самих вещей или исключительных прав лицу, обладающему соответствующим токеном. Эксперту эта инициатива кажется «очень продуктивной».

27 сентября Мосбиржа выпустила первые ЦФА. Организатором выступил Газпромбанк. Эмитентом первого выпуска ЦФА стала дочерняя компания банка «ГПБ-факторинг», второго выпуска — «Газпром нефть». Выпуски ЦФА состоялись на платформе НРД (входит в группу Мосбиржи), который является оператором информационной системы. Реализация выпусков прошла на платформе Мосбиржи, которая получила статус оператора обмена ЦФА в августе.