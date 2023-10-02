14:36 (мск), источник: © РИА Новости

Курс доллара поднялся выше 99 рублей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, следует из данных Московской биржи.

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Источник: Reuters

Американская валюта расчетами «завтра» на 14:25 мск выросла на 1,14 рубля — до 99,11 рубля.

Евро подорожал на 86 копеек — до отметки в 104,21 рубля.

Юань прибавил восемь копеек и поднялся до 13,57 рубля.

По мнению экспертов, курс рубля в первый рабочий день квартала снижается к основным торгуемым валютам при устойчивом спросе на них и ограниченности предложения со стороны экспортеров.

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