15:03 (мск), источник: Газета.Ру

ЦБ посоветовал россиянам купить золото и ждать

Рентабельность вложений в золото может достигать 60%, но для этого нужно ждать не менее 10 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев.

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Источник: Reuters

«При длинном горизонте вложений в золото средняя рентабельность составит 50−60%, а в случае глобальных потрясений (например, пандемии) она будет еще выше. При краткосрочных операциях в пределах года или нескольких месяцев рентабельность может быть значительно ниже и колебаться от 0 до 15%. Для быстрого заработка и спекуляций вариант с инвестициями в золото не подходит. Размещение своих средств в любой драгметалл лучше планировать с дальним горизонтом, лучше лет на пять-десять», — подчеркнул Евтеев.

График XAUUSD от TradingView

Эксперт рассказал, что есть несколько вариантов вложений в драгметалл — золотые слитки, инвестиционные монеты, обезличенные металлические счета, золотые паевые инвестиционные фонды, акции, а также производные финансовые инструменты на золото.

У каждого из инструментов свои нюансы. Например, выгоднее покупать большие золотые слитки, уточнил Евтеев. Также важно бережно хранить слитки и монеты, ведь от их товарного вида зависит цена продажи, добавил он.

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