ЦБ посоветовал россиянам купить золото и ждать

«При длинном горизонте вложений в золото средняя рентабельность составит 50−60%, а в случае глобальных потрясений (например, пандемии) она будет еще выше. При краткосрочных операциях в пределах года или нескольких месяцев рентабельность может быть значительно ниже и колебаться от 0 до 15%. Для быстрого заработка и спекуляций вариант с инвестициями в золото не подходит. Размещение своих средств в любой драгметалл лучше планировать с дальним горизонтом, лучше лет на пять-десять», — подчеркнул Евтеев.