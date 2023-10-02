В России предлагают ввести единый тариф социальных отчислений

«Сегодня на повестке дня в России стоит острая проблема дефицита внебюджетных фондов. На наш взгляд, решить ее можно путем введения единого тарифа социальных отчислений во внебюджетные фонды вне зависимости от заработной платы работника в размере 30%», — рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он также напомнил, что сегодня в России действует регрессивная система тарифов. Базовый составляет 30%. Взимается он с заработной платы до 1 917 000 рублей в год. Со всего, что выше, платится почти вдвое меньше — 15,1%.

«Мы считаем, что взимать уменьшенный в два раза социальный взнос с высоких зарплат абсолютно неправильно и несправедливо. Много лет назад такая система вводилась, чтобы легализовать серые зарплаты. На уровне государства было принято решение сделать так, чтобы работодателям было выгодно и отчасти необременительно платить пониженные социальные взносы с высоких зарплат», — пояснил депутат.

По его словам, сейчас проблема серых зарплат не такая серьезная, поэтому необходимо применить новые меры, которые помогут погасить дефицита внебюджетных фондов.

28 сентября министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что правительство не планирует расширения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и каких-либо изменений базовых налогов. В этот же день Антон Силуанов заявил, что бюджетных средств России хватит на все цели, которые запланированы к осуществлению в стране.