09:22 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам назвали самый эффективный способ накопить деньги

Чтобы накопить сбережения без ущерба для текущего потребления, нужно откладывать по 10% с любого дохода. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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Источник: Reuters

По его словам, деньги важно откладывать на определенный счет сразу при получении зарплаты.

«Это должен быть платеж непременный, как налоги, как за квартиру, не надо ждать и смотреть, что у вас останется в конце месяца», — пояснил Беляев.

Он также отметил, что нужно избегать эмоциональных покупок, соизмерять крупные обязательные приобретения с расходами, то есть «разводить расходы во времени». Также экономист посоветовал изучить информацию о скидках и налоговых вычетах, чтобы в дальнейшем выгодно ими пользоваться. А накопленную сумму лучше, например, положить на вклад в банк, пусть даже и под небольшой процент.

Более половины — 57% — россиян считают, что хранить сбережения в банках невыгодно, так как ставки по вкладам слишком низкие. Так респонденты ответили на вопрос, считают ли они банковские вклады выгодными, сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir.

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