Осенние шторма: что будет с курсом рубля до конца года

Российский рубль пережил невероятно тяжелый третий квартал. Российская валюта потеряла более 10%, опустившись с 88 до почти 98 рублей за доллар. Более того, рубль отметился невероятной волатильностью (особенно впечатляют скачки в середине августа), которой не было с первой половины 2022 года. Всё это происходило на фоне резкого повышения ключевой ставки до 13% и довольно благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, что является крайне необычным условием для ослабления рубля. В ситуации неопределенности довольно сложно прогнозировать колебания курса. О том, что будет с рублем до конца года, — в очередном квартальном опросе аналитиков.

Неожиданный спад

С начала года рубль постоянно слабел, однако мало кто из экспертов предполагал, что он может свалиться ближе к минимумам 2022 года. В августе это произошло даже на фоне отсутствия сколько-нибудь значимых новостей. Резкое увеличение ключевой ставки на некоторое время стабилизировало ситуацию, но затем курсы доллара, евро и юаня вновь начали укрепляться. К концу недели и всего квартала доллар добрался до 97,8 рубля.

Рубль падал на фоне небывалого роста цен на нефть — до $95 за баррель. Параллельно сокращался и дисконт российских сортов нефти к бенчмаркам, что означало увеличение валютной выручки для отечественных экспортеров. Хотя связь рубля и цен на нефть значительно ослабела еще до пандемии, такое движение в противоход всё же является редкостью.

Платежный баланс России действительно сократился, но отрицательный счет текущих операций (-$0,3 млрд) был зафиксирован только в июле — впервые за три года. В августе он вновь вернулся к положительным значениям, а в сентябре, по предварительному прогнозу, может еще увеличиться.

Одно из объяснений сложившейся ситуации состоит в следующем. Значительная часть всё еще положительного сальдо торговли формируется в рублях и неконвертируемых валютах вроде рупии (впрочем, преувеличивать эту долю не стоит). Реально экспортеры получают ее больше, чем отражается в статистике, но в большинстве своем валюта остается за рубежом, в офшорных банках. Ее недостаток компенсируется за счет внутренних валютных счетов, объемы которых постепенно снижаются.

При этом ЦБ сейчас не готов вводить обязательную продажу валютной выручки, как это было весной 2022 года. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает данную меру уместной только в качестве краткосрочной в экстремальных обстоятельствах. Одно из возражений против продажи валюты — возможные сложности с финансированием импорта. Хотя Минфин России выступает за усиление валютного контроля, точка зрения ЦБ пока побеждает.

Что может измениться в следующие несколько месяцев? Прогнозы российских аналитиков довольно сильно рознятся, но в целом они не ожидают ослабления рубля ниже отметки в 100 рублей за доллар.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин

Главная причина слабости курса рубля — нехватка твердой валюты в стране. Ее дефицит стал следствием оттока капитала из России, роста объемов расчетов за экспорт в рублях. Влияет и то, что российские компании предпочитают оставлять валюту на своих зарубежных счетах, не заводя ее в Россию. Для решения проблемы дефицита нужно вводить жесткий валютный контроль либо резко сокращать импорт. Нехватка твердой валюты держит курс доллара и евро на повышенных уровнях, несмотря на высокие цены на нефть. Полагаем, что в текущей ситуации среднесрочная тенденция на постепенное ослабление рубля остается в силе. Однако до конца этого года курс доллара будет держаться в диапазоне 90−100 рублей.

Способности государства влиять на курс рубля сейчас очень ограничены, поскольку резервы в долларах и евро заморожены, а повышение ключевой ставки уже не слишком помогает в условиях внешней изоляции страны и оторванности ее от мировых рынков капитала. Остается только введение жесткого валютного контроля, но он имеет серьезные побочные эффекты. Впрочем, несмотря на слабый рубль, он очень выгоден госбюджету, поскольку позволяет сократить дефицит. Главное — не само ослабление рубля, а его прогнозируемый курс при наименьшей волатильности. Единственная рациональная причина удерживать рубль от девальвации в конце этого и начале следующего года — предстоящие президентские выборы в марте 2024 года.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков

Ослабление курса рубля к доллару в третьем квартале во многом было связано с высоким спросом россиян на дорогостоящие импортные товары длительного пользования. Это привело к росту цен на них и, как следствие, к росту импорта (так как компаниям необходимо покупать новые товары взамен проданных) и удешевлению рубля.

Главными факторами, поддерживающими рубль в октябре, станут заявления и действия властей: октябрьское заседание ЦБ, озвучивание подробной информации по источникам бюджетных доходов, предстоящий визит президента РФ в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь». Вместе с этим оказывать давление на нацвалюту (как в октябре, так и в прежние периоды) будут денежная масса, большой спрос на импорт и т. д.

На последнем заседании Банк России допустил и дальнейшее повышение ставки в случае превышения индекса потребительских цен над целевым уровнем. Возможно, до конца года регулятор также предпримет дополнительные меры по поддержке рубля (ужесточение обязательств по продаже валютной выручки или усиление валютных интервенций).

Мы ожидаем, что к концу года доллар будет торговаться в пределах 94−98 рублей.

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских

Мы выделяем две основные причины слабого рубля. Первая — снижение сальдо торгового баланса, из-за которого в страну поступает всё меньше валюты. Вторая — переход на расчеты в альтернативных валютах, что еще больше вызывает нехватку валюты в стране. По данным Банка России, уже 42% расчетов за экспорт происходит в рублях.

По-прежнему динамику курса рубля будет определять счет текущих операций. Продажа валюты — временное решение, способное охладить курс иностранной валюты. Более жесткими мерами выступает валютное регулирование. Впрочем, обнадеживает пересмотренный прогноз Банка России, который в сентябре повысил оценку платежного баланса с $26 млрд до $45 млрд. На конец года мы прогнозируем курс 85−95 рублей за доллар США.

Финансовый аналитик Марк Гойхман

В целом сохраняется тенденция к ослаблению российской валюты, поскольку превалируют факторы для этого — среднесрочные, длящиеся, выходящие далеко за рамки возможностей регулирования со стороны ЦБ и Минфина. В течение квартала они проявлялись весомо.

Во-первых, это относительное уменьшение поступления валюты в страну от экспорта, прежде всего в твердых конвертируемых валютах. С другой стороны, повышение потребности в валюте, в основном именно твердой — для оплаты более дорогого и сложного по логистике из-за санкций импорта, покупок из-за ухода от геополитических и инфляционных рисков.

Плюс превышение расходов бюджета над доходами. Оно требует увеличения предложения рублей в обращении, стимулирует повышение курсов валют к рублю для покрытия дефицита бюджета. Сильная инфляция, связанная как с увеличением бюджетных расходов и денежного спроса в стране, так и с ростом издержек производителей и продавцов.

При этом само по себе обесценивание рубля до уровней около 100 рублей за доллар во многом нивелировало в конце квартала резкость действия указанных факторов. Бюджет вследствие этого стал менее дефицитным. Повышение цен, в частности, из-за удорожания импорта от девальвации несколько сократило спрос на товары и ввоз из-за рубежа, то есть препятствует дальнейшему обесцениванию рубля. Кроме того, повышение цен на энергоносители и масштаб их экспорта имеет отложенный эффект и будет больше проявляться на валютной выручке в октябре-декабре. Ведь за второй квартал, с июля по сентябрь, цена эталонной нефти Brent поднялась с $74,5 до $92,5 за баррель — почти на четверть. А объемы экспорта нефти морским путем поднялись в сентябре до 3,3 млн баррелей в сутки с 3 млн баррелей в июле-августе.

Значительное повышение ключевой ставки ЦБ в третьем квартале также имеет временной лаг проявления. Более дорогие кредиты ограничивают инфляцию, импорт, давление на рубль. А более доходные из-за роста ставки рублевые депозиты и облигации способствуют спросу на рубли и оттоку их с «горячего» потребительского и валютного рынка.

Таким образом, возможна определенная стабилизация курса на рубежах 90−100 рублей за доллар в предстоящие месяцы, если не будет резких форс-мажорных обстоятельств.