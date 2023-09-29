07:09 (мск), источник: ТАСС

В России предложили создать фонд для сверхприбыли банков от разницы курсов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия — За правду») считает необходимым создать специальный фонд для управления сверхприбылью, полученной российскими банками от пересчета курсовой разницы. Эти средства стоит направлять на развитие экономики страны, сказал ТАСС Бабаков.

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Источник: Freepik

«В результате пересчета курсовой разницы валют по подсчетам экспертов только за июнь-июль 2023 года коммерческие банки заработали не менее 200 млрд рублей, причем это деньги, возникшие из воздуха. Будет справедливо, если банки направят эти деньги в инфраструктурные проекты, в кровеносную систему нашей экономики», — отметил Бабаков.

При этом, подчеркнул он, такой платеж не приведет к ухудшению финансового положения банков, «поскольку будет уплачиваться только при наличии данной сверхприбыли от перерасчета курсов». По его словам, речь идет «о некоем разовом платеже на сверхдоходы банковской сферы по аналогии с платежами на сверхприбыль крупных компаний».

«Для эффективного управления этими деньгами необходимо создать целевой фонд по аналогии с дорожным фондом. Этот фонд должен работать под наблюдением и управлением правительства РФ и прибыль банков от пересчета валюты направлять на развитие инфраструктурных проектов, в первую очередь на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, поддержанной президентом», — считает Бабаков.

Он подчеркнул, что речь идет не об экспроприации средств у банков, а о «справедливом распределении незапланированных доходов в непростое для страны время». «Планируем обратиться к банковскому сообществу и предложить им обсудить и выработать формат и механизм данного платежа. За это Центробанк тоже должен пойти навстречу коммерческим банкам и освободить их от обязательного резервирования собственных средств на выдачу кредитов, которые сейчас достигают неоправданно больших размеров», — добавил Бабаков.

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