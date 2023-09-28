Правительство и ЦБ продолжили спор о мерах по укреплению рубля

По его словам, показатель возврата экспортной выручки, по итогам мониторинга операций 42 российских холдингов, находится на уровне 85%, однако это не решает проблему волатильности на валютном рынке.

«Мне кажется нам здесь надо вырабатывать какие-то более сложные решения. какие-то ограничения, которые принимают большинство стран мира, мне кажется, мы можем посчитать и можем по крайней мере обсудить», — сказал он.

Среди конкретных предложений Решетников озвучил контроль «или хотя бы мониторинг» переводов. По его мнению, даже временное ограничение движения капитала сможет помочь наладить ситуацию. В противном случае «нам за открытость постоянно придется платить повышенной ставкой», добавил министр.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что перед тем как вводить ограничения, необходимо просчитать риски, которые они повлекут для бизнеса. Кроме того, «все ограничения обходятся», добавила она.

По ее словам, хорошие экономические показатели 2022 года связаны с тем, как быстро бизнес смог приспособиться к санкциям, выстроив новые логистические цепочки, при этом новые ограничения только усложнят работу предпринимателей.

Причиной роста инфляции стал внутренний спрос, «который подпитывался и мягкой бюджетной и мягкой денежно-кредитной политикой», заявила Набиуллина.

Спрос растет интенсивнее, чем может расти предложение, поэтому необходимо достичь баланса между ними, чтобы это не выливалось в рост инфляции и ослабление курса, уверена глава Центробанка.

Набиуллина признала, что повышение регулятором ключевой ставки пока не оказывает ощутимого эффекта на рубль, однако, по ее мнению, если бы ставка осталась на уровне 7,5−8,5%, то курс сейчас был бы более слабым. Для укрепления нацвалюты нужны экономические стимулы, увеличение привлекательность рублевых сбережений, считает глава регулятора.

«Я против того, чтобы принимать меры только чтобы показать, что мы что-то сделали с курсом. Надо посмотреть насколько это эффективно, что это будет работать», — подытожила она.

Министр финансов Антон Силуанов, отметил, для всех ведомств важно, чтобы рубль был стабильным и предсказуемым. «Я в интернете прочитал правильную мысль по инфляции. Там написано, что если не покупать, то цены нормальные. Речь идет о том, что не надо потребительский спрос разгонять», — сказал он.