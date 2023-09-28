В Минфине заявили, что проект об онлайн-продаже алкоголя еще обсуждается

Принятие проекта об онлайн-продаже алкоголя пока не планируется, заявил заместитель главы Минфина России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. Его слова цитирует РИА Новости в Telegram-канале.

По словам Сазанова, в настоящее время документ находится на стадии обсуждения.

Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий с 1 ноября 2023 года продажу алкоголя через Интернет в тестовом режиме. Позже, однако, сообщили, что эксперимент, который должен был стартовать в ноябре, откладывается, поскольку законопроект снят с рассмотрения в Госдуме.