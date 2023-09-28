13:24 (мск), источник: Аргументы и факты

В Минфине заявили, что проект об онлайн-продаже алкоголя еще обсуждается

Принимать его пока не планируют.

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Источник: AP 2023

Принятие проекта об онлайн-продаже алкоголя пока не планируется, заявил заместитель главы Минфина России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. Его слова цитирует РИА Новости в Telegram-канале.

По словам Сазанова, в настоящее время документ находится на стадии обсуждения.

Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий с 1 ноября 2023 года продажу алкоголя через Интернет в тестовом режиме. Позже, однако, сообщили, что эксперимент, который должен был стартовать в ноябре, откладывается, поскольку законопроект снят с рассмотрения в Госдуме.

В рамках эксперимента должны были разрешить онлайн-продажу вина российского производства, доставлять бутылки должна была «Почта России». Завершить тестовую версию планировали в конце июля 2026 года, после чего, в случае удачного хода эксперимента, запустить дистанционную торговлю алкоголем на постоянной основе.

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