В Минфине заявили, что проект об онлайн-продаже алкоголя еще обсуждается
Принимать его пока не планируют.
Принимать его пока не планируют.
Принятие проекта об онлайн-продаже алкоголя пока не планируется, заявил заместитель главы Минфина России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. Его слова цитирует РИА Новости в Telegram-канале.
По словам Сазанова, в настоящее время документ находится на стадии обсуждения.
Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий с 1 ноября 2023 года продажу алкоголя через Интернет в тестовом режиме. Позже, однако, сообщили, что эксперимент, который должен был стартовать в ноябре, откладывается, поскольку законопроект снят с рассмотрения в Госдуме.
В рамках эксперимента должны были разрешить онлайн-продажу вина российского производства, доставлять бутылки должна была «Почта России». Завершить тестовую версию планировали в конце июля 2026 года, после чего, в случае удачного хода эксперимента, запустить дистанционную торговлю алкоголем на постоянной основе.