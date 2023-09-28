Эксперт заявил об увеличении ассортимента зарубежного алкоголя на российском рынке
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сообщил, что небольшие компании нарастили поставки.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сообщил, что небольшие компании нарастили поставки.
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ассортимент зарубежного алкоголя на российском рынке увеличился вопреки санкциям благодаря возросшим поставкам небольших и не очень известных западных компаний. Об этом сообщил ТАСС президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в кулуарах Московского финансового форума.
«Какие-то компании уходят, какие-то приходят, какие-то принимают решение о выходе, появился параллельный импорт. Поэтому, я думаю, что никакого дефицита на сегодняшний день ни по одной категории мы не увидим. Больше того, я думаю, что брендов появилось больше и выбора, как это ни парадоксально, стало больше», — сказал он.
Эксперт отметил, что принимали решение об уходе с российского рынка крупные компании. Они находятся в состоянии открытого рынка и зависят от биржи. В то же время обычные производители, наоборот, наращивают поставки, указал Косарев. «Мультинациональные компании, крупные, они имели обыкновение, имея хорошие маркетинговые бюджеты, не давать возможности конкурентам присутствовать в сетях. На сегодняшний день такой ситуации нет», — объяснил он.
Косарев подчеркнул, что наряду с мультинациональными компаниями есть производители, которые выпускают тоже самое, но в локальных, бутиковых масштабах. «Я имею в виду и виски, и коньяк, и джин, и вино и так далее. Та же самая Шотландия поставляет, более маленькие хозяйства, те же французские коньяки более маленькие поставляются или шампанские», — резюмировал глава союза.