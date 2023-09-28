Силуанов заявил, что на все запланированные действия России «денег хватит»

Есть выражение, всем известное, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит. Антон Силуанов министр финансов РФ

«Да, понятно, многие, когда бюджет сформировали, говорят: “Мне досталось полстакана, а хотелось бы ведро”. Денег хватит. Сколько бы денег ни было, к деньгам всегда нужны голова и руки. Если есть хорошие голова и руки, тогда денег меньше можно тратить», — отметил министр.

Правительство России 22 сентября одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн рублей в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, — «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации».

Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС является генеральным информационным агентством форума.