14:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Набиуллина: рубль был бы слабее при сохранении ставки в 7,5−8,5%

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5−8,5%, то рубль сейчас был бы еще более слабым. Она также выступила против изменения цели по инфляции в 4%.

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«Мы повысили ключевую ставку, да это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала. Но если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5−8,5%, курс был бы гораздо более слабым», — сказала Набиуллина на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС).

Глава ЦБ выступила против изменения цели по инфляции. По ее мнению, при цели выше 4% происходит «разброс цен, и тем больше могут вырасти цены». Она отметила, что чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам. Набиуллина также уверена, что инфляция будет снижаться и достигнет цели в 4%.

Министр экономики Максим Решетников ранее на этой неделе предложил обсудить идею системы валютного контроля в отношении трансграничных рублевых и валютных платежей. ЦБ официально отверг идею «мембран» между внешним и внутренним рублевыми рынками.

Леонид Уварчев

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