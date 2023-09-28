Набиуллина: рубль был бы слабее при сохранении ставки в 7,5−8,5%

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы повысили ключевую ставку, да это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала. Но если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5−8,5%, курс был бы гораздо более слабым», — сказала Набиуллина на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС).

Глава ЦБ выступила против изменения цели по инфляции. По ее мнению, при цели выше 4% происходит «разброс цен, и тем больше могут вырасти цены». Она отметила, что чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам. Набиуллина также уверена, что инфляция будет снижаться и достигнет цели в 4%.

Министр экономики Максим Решетников ранее на этой неделе предложил обсудить идею системы валютного контроля в отношении трансграничных рублевых и валютных платежей. ЦБ официально отверг идею «мембран» между внешним и внутренним рублевыми рынками.