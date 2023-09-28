Новые ставки: будут выше
Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», о важных событиях финансового дня.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», о важных событиях финансового дня.
Российский рынок вырос по итогам среды. Основным фактором стали инфляционные ожидания. Индекс МосБиржи оттолкнулся от 3000 пунктов и смог закрыться в плюсе. При этом значимых корпоративных новостей не было. Объём сделок на основной секции московской Биржи составил 46,21 млрд руб.
По итогам торгов 27 сентября Индекс МосБиржи — 306,761 п. (+0,51%), а Индекс РТС 999,22 п. *=(+0,07%).
Россети 0,13 9,25%
AGRO-гдр 1 138,6 5,25%
GLTR-гдр 648,6 4,44%
OZON-адр 2 675 3,7%
Аэрофлот 41,72 3,55%
Polymetal 519,8 −1,63%
НЛМК ао 207,36 −0,78%
Сегежа 5,13 −0,77%
МКБ ао 6,95 −0,19%
Селигдар 77,99 −0,08%
Большинство аналитиков склоняется в пользу коррекции. Конечно, подобный сценарий выглядит предпочтительным на весьма негативном внешнем фоне. Однако акции выступают инструментом защиты от девальвации рубля. Согласно опросу ООО «инФОМ», в сентябре ожидания населения на год выросли до 11,7%, а на пять лет вперед до 11,4%. То есть речь идет о закреплении инфляционных ожиданий на долгий срок. Предположительно, что ЦБ РФ будет реагировать на подобные данные дальнейшим повышением ставки.
Бумаги OZON Holdings (OZON) дорожали на новостях о том, что площадка занялась продажами автомобилей. Фавориты прошлого дня корректировались. Впрочем, давление на акции «Московской Биржи» выглядит нелогичным, так как просадка объёмов торгов в течение нескольких дней не является типичным для III квартала.
USD/RUB — 96,91 (+0,55%),
EUR/RUB — 101,96 (-0,18%),
CNY/RUB — 13,213 (+0,49%).
Американские индексы завершили торги разнонаправленно. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что вероятность ещё одного повышения ставки до конца года достаточно высокая. Более того, высокие ставки сохранятся довольно долго. В интервью Fox News он даже допустил, что может состояться далеко не одно повышение. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств подскочила ещё на 4,9 Б. П. до 4,608%.
Динамика по секторам: Energy +2,51%, Industrials +0,76%, Communication Services +0,54%, Technology +0,17%, Materials +0,02%, Financials −0,2%, Consumer Discretionary −0,38%, Health −0,49%, Consumer Staples −0,77%, Real Estate −0,82%, Utilities −1,93%.
DJIA — 33550,27 п. (-0,20%),
S&P 500 — 4274,51 п. (+0,02%),
NASDAQ Composite — 13092,85 п. (+0,22%).
Азиатские рынки преимущественно снижались. Торги акциями China Evergrande были приостановлены в четверг на фоне проблем с обслуживанием долга и арестом главы компании. Впрочем, весь китайский рынок находился под давлением. В пятницу начинается «золотая неделя» празднования образования Китайской Народной Республики. Рост наблюдался в бумагах производителей угля и автомобилей. В Гонконге технологичный сектор терял более 1,5%, а сектор застройщиков более 1%.
Японский рынок резко снижался, хотя иена около 149,3 за доллар должна была оказывать поддержку акциям. Министр финансов Шумичи Судзуки не исключил вероятное вмешательство правительства в волатильность курса национальной валюты. Относительно рынка акций можно сказать то, что высокие ставки в долларе США не помогают даже банкам. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижались на 1,7%, а Sumitomo Mitsui Financial на 1,8%. Слабая иена также не помогала экспортёрам. Акции Toyota Motor падали на 1,8%, как и Honda Motor. Повышались акции компании нефтяной разведки Inpex Corp. На 2,3%.
По состоянию на 8:20 мск:
NIKKEI 225 — 31825,17 п. (-1,69%),
Hang Seng — 17452,82 п. (-0,90%),
Shanghai Composite — 3112,18 п. (+0,16%).