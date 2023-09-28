Новые ставки: будут выше

Российский рынок вырос по итогам среды. Основным фактором стали инфляционные ожидания. Индекс МосБиржи оттолкнулся от 3000 пунктов и смог закрыться в плюсе. При этом значимых корпоративных новостей не было. Объём сделок на основной секции московской Биржи составил 46,21 млрд руб.



По итогам торгов 27 сентября Индекс МосБиржи — 306,761 п. (+0,51%), а Индекс РТС 999,22 п. *=(+0,07%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



Россети 0,13 9,25%

AGRO-гдр 1 138,6 5,25%

GLTR-гдр 648,6 4,44%

OZON-адр 2 675 3,7%

Аэрофлот 41,72 3,55%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



Polymetal 519,8 −1,63%

НЛМК ао 207,36 −0,78%

Сегежа 5,13 −0,77%

МКБ ао 6,95 −0,19%

Селигдар 77,99 −0,08%

Всего лишь 2 отраслевых индекса российского рынка закрыли торги в минусе. Наибольшее снижение показал сектор металлов и добычи (-0,05%).



Большинство аналитиков склоняется в пользу коррекции. Конечно, подобный сценарий выглядит предпочтительным на весьма негативном внешнем фоне. Однако акции выступают инструментом защиты от девальвации рубля. Согласно опросу ООО «инФОМ», в сентябре ожидания населения на год выросли до 11,7%, а на пять лет вперед до 11,4%. То есть речь идет о закреплении инфляционных ожиданий на долгий срок. Предположительно, что ЦБ РФ будет реагировать на подобные данные дальнейшим повышением ставки.



Бумаги OZON Holdings (OZON) дорожали на новостях о том, что площадка занялась продажами автомобилей. Фавориты прошлого дня корректировались. Впрочем, давление на акции «Московской Биржи» выглядит нелогичным, так как просадка объёмов торгов в течение нескольких дней не является типичным для III квартала.

По итогам торгов:



USD/RUB — 96,91 (+0,55%),

EUR/RUB — 101,96 (-0,18%),

CNY/RUB — 13,213 (+0,49%).





Глава ФРБ Миннеаполиса допустил ещё более высокие ставки

Американские индексы завершили торги разнонаправленно. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что вероятность ещё одного повышения ставки до конца года достаточно высокая. Более того, высокие ставки сохранятся довольно долго. В интервью Fox News он даже допустил, что может состояться далеко не одно повышение. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств подскочила ещё на 4,9 Б. П. до 4,608%.



Динамика по секторам: Energy +2,51%, Industrials +0,76%, Communication Services +0,54%, Technology +0,17%, Materials +0,02%, Financials −0,2%, Consumer Discretionary −0,38%, Health −0,49%, Consumer Staples −0,77%, Real Estate −0,82%, Utilities −1,93%.



По итогам торгов:



DJIA — 33550,27 п. (-0,20%),

S&P 500 — 4274,51 п. (+0,02%),

NASDAQ Composite — 13092,85 п. (+0,22%).





Слабая иена уже не помогает японским акциям

Азиатские рынки преимущественно снижались. Торги акциями China Evergrande были приостановлены в четверг на фоне проблем с обслуживанием долга и арестом главы компании. Впрочем, весь китайский рынок находился под давлением. В пятницу начинается «золотая неделя» празднования образования Китайской Народной Республики. Рост наблюдался в бумагах производителей угля и автомобилей. В Гонконге технологичный сектор терял более 1,5%, а сектор застройщиков более 1%.



Японский рынок резко снижался, хотя иена около 149,3 за доллар должна была оказывать поддержку акциям. Министр финансов Шумичи Судзуки не исключил вероятное вмешательство правительства в волатильность курса национальной валюты. Относительно рынка акций можно сказать то, что высокие ставки в долларе США не помогают даже банкам. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижались на 1,7%, а Sumitomo Mitsui Financial на 1,8%. Слабая иена также не помогала экспортёрам. Акции Toyota Motor падали на 1,8%, как и Honda Motor. Повышались акции компании нефтяной разведки Inpex Corp. На 2,3%.



По состоянию на 8:20 мск:



NIKKEI 225 — 31825,17 п. (-1,69%),

Hang Seng — 17452,82 п. (-0,90%),

Shanghai Composite — 3112,18 п. (+0,16%).