Названы валюты, которые могут принести реальную доходность в четвертом квартале 2023 года

Доллар и евро буквально на глазах превратились из символов стабильности в «токсичные» валюты, и настало время искать альтернативы. Будет ли это юань, швейцарский франк или все же на данный момент стабильнее всего рубль? Эксперты объяснили «Российской газете», на какие валюты стоит обратить внимание в ближайшие несколько месяцев, а от каких финансовых активов стоит держаться подальше.

По мнению аналитика «БКС Форекс» Анатолия Трифонова, поскольку инвестиции в иностранные валюты недружественных стран по-прежнему связаны со значительными рисками, а Центробанк РФ поднял ключевую ставку, в четвертом квартале рубль может выглядеть более привлекательно. По мнению эксперта, повышенная ключевая ставка создает предпосылки как для роста доходности рублевых активов, так и для некоторой коррекции курса рубля.

Аналитик также отметил, что, так как в четвертом квартале текущего — первом квартале 2024 года ожидается некоторая коррекция курса доллара, для валютных вложений он порекомендовал бы альтернативные валюты — например, японскую иену или швейцарский франк.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, наиболее перспективными будут валюты стран с процентными ставками выше, чем у американского доллара. Речь идет, в частности, об австралийском и новозеландском долларе, сказал инвестстратег.

Что же касается юаня, то Суверов не считает его перспективной инвестицией в грядущие месяцы. Он подчеркнул, что китайская валюта сейчас находится на многолетних минимумах к доллару, и, вероятно, продолжит снижаться из-за разницы в ставках, 3,5% по юаню против 5,5% по доллару.

Кроме того, Суверов посоветовал воздержаться от инвестиций в валюты стран с аномально высокой инфляцией, в частности, в турецкую лиру или аргентинский песо, так как высокая инфляция съедает покупательную способность этих валют.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что именно рубль будет наиболее предпочтительной валютой для инвестирования в ближайшие месяцы.

Сейчас доходности рублевых облигаций находятся на весьма привлекательных уровнях, поэтому их покупка и удержание до погашения способны принести положительную реальную доходность. Александр Джиоев аналитик УК «Альфа-Капитал»

Из валют, в которые точно не стоит инвестировать, аналитик выделил евро. Джиоев назвал два фактора, которые играют против последнего: это дифференциал базовых ставок между Европой и США, который расширился по сравнению с началом цикла повышения ставок, а также то, что сам ЕЦБ отмечает подавленность внешнего спроса на европейские товары.