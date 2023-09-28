Набиуллина предупредила правительство о пессимистических прогнозах

На пленарной сессии Московского финансового форума оптимисты поспорили с пессимистами по поводу адекватности прогноза социально-экономического развития на 2024 год, на базе которого был сформирован федеральный бюджет.

Как известно, цифры экономического роста и ряд других параметров в прогнозе Минэкономразвития и ЦБ заметно расходятся: регулятор проявляет большую осторожность в описании перспектив российской экономики.

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в таких расхождениях нет ничего страшного. Кроме того, Центробанк осуществляет постоянный мониторинг и четыре раза в год корректирует свои оценки.

Однако ситуация может развиваться по-разному, предупредила она. «Ситуация может сложится и оптимистической — такое бывало, но я помню, как реализовывался и наш рисковый сценарий. К этому тоже надо быть готовыми», — считает Набиуллина.

Антон Силуанов заверил, что даже в случае резкого ухудшения дел в экономике ничего страшного не произойдёт — именно для этого была создана конструкция с ФНБ.

«Вне зависимости от того, какой будет прогноз, государство выполнит все обязательства, которое на себя взяло», — утверждает глава Минфина. А помощник президента Максим Орешкин выразил мнение, что даже Минэкономразвития в своём прогнозе традиционно опирается на чересчур консервативные оценки, и в реальности ситуация складывается гораздо лучше.

«Силуанов в ближайшие месяцы будет бороться с избыточными доходами, а не с их недостатком», — обнадёжил главу Минфина Орешкин.