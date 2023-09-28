Минфин рассказал о появлении офшорного рынка рубля

Реальность такова, что уже существует неофициальный рынок рубля в офшоре. Иван Чебесков директор департамента финансовой политики Минфина

Рубли выводятся за границу, там их обменивают на валюту, часть рублей возвращается обратно на внутренний рынок России, часть — нет, указал Чебесков. Власти совместно пытаются выстроить сбалансированное регулирование, чтобы подстроиться под эту реальность.

Чебесков не поддержал механизм «мембраны». Идею разработать «аналог китайской модели», когда между внутренним и внешним рынком рубля есть «мембрана», высказал 25 сентября министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, это может решить проблему высокой инфляции и волатильности рубля, но «это не вопрос двух курсов, ни в коем случае».

Если рассматривать «мембрану» как ограничение плавающего курса рубля, то это нецелесообразно, считает Чебесков. «Мы к этому очень долго шли [к плавающему курсу], это существенное достижение всей макроэкономической политики нашей страны, поэтому любые нововведения не должны, на наш взгляд, ограничивать этот плавающий курс. На этом базовом принципе функционирует вся экономика, работает денежно-кредитная политика, дисбалансы в экономике снижаются», — перечислил он.

Сегментированность, в том числе использование так называемых «мембран», приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, говорил ранее «Ведомостям» представитель ЦБ. Председатель ЦБ напомнила, что в Китае управляемый курс, а также множественность процентных ставок. Помимо этого, в стране действует ограничение на движение капитала, добавила она.

Высказался Чебесков и о введении валютного регулирования. По его словам, предлагаемые Минфином, ЦБ и Минэком меры различны, и ведомства совместно с регулятором пытаются найти баланс. Минфин выступает за более жесткие решения в валютном контроле, чем Банк России, говорил в начале сентября министр финансов Антон Силуанов.

Возобновившаяся дискуссия о валютных ограничениях, «во многом решение правительства», говорила 15 сентября Набиуллина. Вводить сейчас новые меры капитального контроля может быть неэффективно, считает она, так как оказывать влияние на потоки капитала и курс рубля лучше не административными, а экономическими мерами. Прямой контроль работает только ограниченное время, отмечала Набиуллина.

Одна из мер валютного контроля, которая обсуждается, — обязательная продажа валютной выручки. Но сегодня 42% расчетов за экспорт проводится в рублях, говорила глава ЦБ. При этом доля продаж остается постоянной, а экспортеры могут купить валюту обратно в тех объемах, которые сочтут нужными.

Еще одна обсуждаемая мера — ограничение перевода средств за рубеж, в том числе рублевых. Но, по словам Набиуллиной, перекрытие новых лазеек, например, ограничением вывода рублей за рубеж только приведет к росту неэффективных ограничений как снежного кома: «Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь, и так до бесконечности». Вывод средств в этом году был намного меньше, чем в прошлом, рассказывали в ЦБ: за восемь месяцев отток составил $28,6 млрд, тогда как год назад — $195,1 млрд.

Злоупотребление валютным регулированием не поддержал и председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. Такие меры должны вводиться для решения тактических задач, и ни одна из норм валютного регулирования не работает больше шести месяцев, заявил он на Московском финансовом форуме. Рынок всегда найдет способы обхода любых мер валютного контроля, что применимо и к механизмам санкционных ограничений. «Это делает рынок непрозрачным, более дорогим, снижает уровень конкуренции на рынке. Поэтому злоупотребить валютным регулированием очень опасно. Но самое главное, что эффективности от этого не получится», — констатирует он.

Долгое время одной из причин привлекательности российского рынка капитала оставалось отсутствие норм валютного регулирования относительно других стран, добавил Швецов. Меры валютного контроля должна компенсировать высокая доходность. Но в России «не так много проектов, которые имеют чрезвычайно высокую доходность, чтобы иностранный капитал зажмурился и вкладывал в такие проекты денежные средства», указал топ-менеджер.