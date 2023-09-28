Речь, в частности, идет о том, что доходы этих лиц, а также иное имущество, которое они безвозмездно получат, не будут облагаться НДФЛ. Кроме того, проектом федерального закона предлагается освободить эту категорию от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения, если оно будет утеряно или придет в негодность.

«Положения законопроекта не противоречат актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе, а также иным международным договорам РФ. С учетом изложенного, а также принимая во внимание социальную значимость вопросов, которые предлагается урегулировать законопроектом, правительство законопроект поддерживает», — говорится в отзыве кабмина, с которым ознакомились «Известия».

Зампред комитета Госдумы, один из авторов законопроекта Анатолий Выборный, пояснил «Известиям», что сегодня аналогичные льготы уже действуют в отношении военных.

«Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур. Тем самым мы укрепим боевой дух защитников родины, а также гарантируем социальную поддержку их семьям», — пояснил депутат.

По его словам, именно поэтому льготы для всех, кто добровольно принял участие в СВО, должны быть одинаковыми.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кассовое равенство: доходы добровольцев СВО освободят от уплаты НДФЛ.