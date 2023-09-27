14:59 (мск), источник: Аргументы и факты

В Госдуме предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

Закрепление нулевой ставки по налогу за малообеспеченными лицами позволит им сохранить средства и повысить качество жизни.

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Источник: РИА "Новости"

Группа депутатов от фракции ЛДПР выступила с инициативой об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Они объяснили, что предлагают отменить НДФЛ именно от 30 тыс. рублей, так как эта сумма почти в два раза превышает МРОТ. Кроме того, закрепление нулевой ставки по налогу за малообеспеченными лицами позволит им сохранить средства и повысить качество жизни.

Тем не менее, депутаты подчеркнули, что для реализации законопроекта необходимо определить денежную сумму, которая смогла бы компенсировать отмену налога. В правительстве же добавили, что на данный момент проект недоработан, так как в случае реализации закона им смогут воспользоваться не только малоимущие.

Напомним, сегодня в России ставка НДФЛ составляет 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн в год, и 13% для остальных.

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