Какие страны затронет запрет на экспорт российского топлива

Из-за временного запрета на экспорт бензина и дизеля, который российские власти ввели 21 сентября, у Грузии, Турции и Бразилии могут возникнуть трудности с закупкой нефтепродуктов, сказал РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Грузии будет труднее всех заместить поставки российского топлива, продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. За первое полугодие 2023 года эта страна импортировала 554,2 тыс. т нефтепродуктов, из них 81,1% пришлось на топливо из России. А Турции, которая за последний год резко нарастила закупки российского дизтоплива для удовлетворения нужд внутреннего рынка, чтобы собственный дизель продавать на экспорт, придется пересмотреть этот механизм и больше топлива оставлять в стране, добавляет эксперт аналитического агентства Kpler Виктор Катона.

Временный запрет не касается поставок нефтепродуктов в страны ЕАЭС (кроме России туда входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также в Абхазию и Южную Осетию.

На фоне введения этой меры цены на дизель в Европе на бирже ICE выросли на 4,5%, превысив $1 тыс. за тонну. Решение о запрете экспорта может стать одним из факторов, который приведет к дальнейшему росту стоимости дизеля на европейском рынке, считает Митрахович. Страны ЕС 15 февраля ввели эмбарго на импорт нефтепродуктов из России, но все равно зависят от общей ситуации на мировом рынке.

Почему власти запретили экспорт бензина и дизеля

Запрет был введен на фоне почти не прекращающегося в России роста оптовых цен на топливо, который начался в мае, после того как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах снизить вдвое компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (топливный демпфер) с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. В июле президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс. 12 сентября он признал, что правительство «не среагировало своевременно» на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. «Но это регулируемая позиция, [теперь] производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время», — добавил он. Через неделю после этого вице-премьер Александр Новак анонсировал «более кардинальные меры» для сдерживания оптовых цен на топливо, под которыми подразумевался временный запрет на экспорт.

Ожидания жестких мер властей уже привели к существенному падению оптовых цен. С 15 сентября по 22 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина АИ-92 упала на 20,6%, до 55,925 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 22,3%, до 59,362 тыс. руб. за тонну, дизтоплива — на 16,7%, до 61,431 тыс. руб. за тонну.

Какие страны покупали российские нефтепродукты

На фоне введения странами ЕС эмбарго на импорт российских нефтепродуктов Россия начала увеличивать поставки дизеля и бензина в страны Азии, Африки и Ближнего Востока, что позволило Саудовской Аравии, ОАЭ и Турции увеличивать экспорт собственного сырья в Европу, говорят эксперты.

В итоге, по данным Kpler, в первой половине 2023 года Россия увеличила экспорт дизеля по морю на 10,9% (до 25,28 млн т), а бензина — на 25,1% (до 3,09 млн т). По данным Института энергетики и финансов, в июле поставки дизеля выросли на 17,6% (до 3,34 млн т), а бензина — на 85,7% (до 0,39 млн т). Однако по итогам всего 2023-го экспорт нефтепродуктов из России достигнет лишь 128 млн т, что ненамного выше уровня 2022 года (127,4 млн т), следует из прогноза Минэкономразвития, опубликованного в пятницу, 22 сентября, на следующий день после введения временного запрета на экспорт.

Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2024—2026 годах экспорт нефтепродуктов из России вырастет до 131,3 млн т, а консервативный — снижение до 111 млн т в 2024—2025 годах, а потом рост до 116 млн т в 2026 году.

Сейчас Турция является крупнейшим покупателем российского дизтоплива, следует из данных Kpler. В первой половине 2023 года страна импортировала 7,77 млн т (это более 30% всех российских поставок по морю), что вчетверо выше аналогичного показателя прошлого года. При этом Турция и раньше была крупным импортером дизеля из России. Например, в 2021 году она закупила 4,35 млн т (9,7% морских поставок). А Бразилия и Саудовская Аравия, которые раньше практически не закупали дизтопливо в России (90 тыс. и 40 тыс. т соответственно в 2022-м), в первом полугодии 2023 года резко нарастили импорт — до 2,8 млн и 2,76 млн т. Глава бразильской госкомпании Petrobras Жеан Пол Пратес говорил, что поставки из России в июне 2023 года достигли 64% от всего импорта.

Ведущим импортером бензина из России в этом году стала и Нигерия, которая закупила в январе—июне 963,2 тыс. т таких нефтепродуктов, что примерно в девять раз выше прошлогоднего уровня. На втором месте по импорту российского бензина находятся ОАЭ — 634,9 тыс. т (вчетверо выше аналогичного показателя в 2022 году). Саудовская Аравия с этого года также начала активно закупать российские нефтепродукты одновременно с увеличением экспорта собственных в Европу. Весной поставки из России почти полностью заместили там импортный дизель из других стран. По данным Kpler, в апреле Эр-Рияд обогнал США по объему поставок дизеля за рубеж, 35% из них были отгружены в ЕС и Великобританию.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэнерго Турции, Минэнерго Нигерии, Минторга Нигерии, а также министерств иностранных дел Бразилии и Грузии.

Как можно заменить поставки из России

В январе—августе 2023 года Грузия импортировала из России 622 тыс. т топлива, а из Румынии и Азербайджана — 116 тыс. и 52 тыс. т соответственно. В условиях временного запрета на поставку российских нефтепродуктов Грузия сможет заменить их на топливо из Азербайджана, полагает Митрахович. Турции и Бразилии, которые не так зависят от поставок из России, это будет сделать проще, уверен он.

Тем не менее на мировом рынке будет практически невозможно в сжатые сроки найти замену российскому дизелю, предупреждает Бахтин. «Несмотря на то что это всего лишь временный запрет, последствия значительны. Мировой системе нефтепереработки будет трудно восполнить эти утраченные российские объемы в то время, когда мировые запасы дизельного топлива и так находятся на низком уровне», — прогнозировал 21 сентября вице-президент по нефтепереработке, химии и нефтяным рынкам консалтинговой компании Wood Mackenzie Алан Гелдер. По данным аналитической компании Vortexa, в 2022 году российский морской экспорт дизеля составил 3,4% (47,2 млн т) от общего мирового спроса.

Основные потребители смогут найти временную замену за счет других поставщиков и большей нагрузки на собственные перерабатывающие мощности, полагает Жарский. Если Россия действительно быстро решит вопрос с регулированием внутреннего рынка, запрет будет снят, что позволит стабилизировать цены на мировом рынке, добавляет он.