Консолидация продолжается
Обзор российского рынка на 27 сентября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
Обзор российского рынка на 27 сентября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
Рынок накануне. Индекс МосБиржи продолжил консолидироваться вблизи круглой отметки, повысившись во вторник на 0,21%, до 3051,91 п. Индекс РТС вырос на 0,14%, до 998,49 п.
Опережающую динамику показали акции металлургических компаний, НЛМК (NLMK 209 ₽, +3,3%), Северстали (CHMF 1370,8 ₽, +2,93%) и MMK (MAGN 51,84 ₽, +2,36%).Минэкономразвития прогнозирует рост металлургического производства в 2023 году на 4,9%, в 2024 году — на 3,9%, в 2025 году — на 2,5% и в 2026 году — на 2,4%. Введенные экспортные пошлины в меньшей степени коснутся ММК и Северстали из-за невысокой доли экспорта в их продажах.
Бумаги Polymetal (POLY 528,4 ₽, −3,63%) оказались в аутсайдерах после введения гибкой экспортной пошлины, которая снизит стоимость продажи российской части бизнеса, хотя дисконт не будет катастрофическим.
Основные новости и события. Спрос на алмазы в мире сокращается высокими темпами. На этом фоне Алроса (ALRS 73,05 ₽, +1,5%) приостанавливает продажи в сентябре-октябре, а с 15 октября по 15 декабря покупку алмазов приостановит Индия.
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» (BSPB 288,3 ₽, −1,67%) утвердили дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 ₽ на одну обыкновенную акцию и 0,22 ₽ на одну привилегированную акцию.
Газпром (GAZP 165,36 ₽, −0,31%) приступил к инженерным изысканиям в рамках объединения газопроводов Сила Сибири и Сахалин-Хабаровск-Владивосток.
Клиенты iВуш (WUSH 209,8 ₽, +0,23%) увеличили средние траты за I полугодие 2023 года на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
FESCO (FESH 96,37 ₽, −1,44%) и РЖД приступили к разработке проекта строительства дополнительного железнодорожного пути, который позволит увеличить количество обрабатываемых контейнерных поездов в порту на 40%.
Ожидания и торговые идеи. В среду утром настроения на мировых рынках смешанные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,3%. Придерживаемся нейтрального взгляда на российский рынок.
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