Консолидация продолжается

Рынок накануне. Индекс МосБиржи продолжил консолидироваться вблизи круглой отметки, повысившись во вторник на 0,21%, до 3051,91 п. Индекс РТС вырос на 0,14%, до 998,49 п.

Опережающую динамику показали акции металлургических компаний, НЛМК (NLMK 209 ₽, +3,3%), Северстали (CHMF 1370,8 ₽, +2,93%) и MMK (MAGN 51,84 ₽, +2,36%).Минэкономразвития прогнозирует рост металлургического производства в 2023 году на 4,9%, в 2024 году — на 3,9%, в 2025 году — на 2,5% и в 2026 году — на 2,4%. Введенные экспортные пошлины в меньшей степени коснутся ММК и Северстали из-за невысокой доли экспорта в их продажах.

Бумаги Polymetal (POLY 528,4 ₽, −3,63%) оказались в аутсайдерах после введения гибкой экспортной пошлины, которая снизит стоимость продажи российской части бизнеса, хотя дисконт не будет катастрофическим.

Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 96,3775 ₽, евро до 102,1475 ₽

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Основные новости и события. Спрос на алмазы в мире сокращается высокими темпами. На этом фоне Алроса (ALRS 73,05 ₽, +1,5%) приостанавливает продажи в сентябре-октябре, а с 15 октября по 15 декабря покупку алмазов приостановит Индия.

VK Group завершила процесс редомициляции в калининградский CAP.

Акционеры Банка «Санкт-Петербург» (BSPB 288,3 ₽, −1,67%) утвердили дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 ₽ на одну обыкновенную акцию и 0,22 ₽ на одну привилегированную акцию.

Газпром (GAZP 165,36 ₽, −0,31%) приступил к инженерным изысканиям в рамках объединения газопроводов Сила Сибири и Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

Клиенты iВуш (WUSH 209,8 ₽, +0,23%) увеличили средние траты за I полугодие 2023 года на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

FESCO (FESH 96,37 ₽, −1,44%) и РЖД приступили к разработке проекта строительства дополнительного железнодорожного пути, который позволит увеличить количество обрабатываемых контейнерных поездов в порту на 40%.

В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Маркетплейсы предложили альтернативу для закрытия финансовой дыры Почты России: они готовы купить услуги и сервисы компании на 33,5 млрд руб.

Ожидания и торговые идеи. В среду утром настроения на мировых рынках смешанные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,3%. Придерживаемся нейтрального взгляда на российский рынок.