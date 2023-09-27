Цены на апельсиновый сок поднялись до рекордных значений из-за плохих урожаев

Затем цены несколько снизились, на 20:58 мск фьючерсы на сок торгуются по $3,58 за фунт.

Причиной роста стали ураганы и плохая погода, из-за которых урожай в штате Флорида — ключевом производителе сока в США — в прошлому году снизился до минимальных значений почти за 80 лет. Заморозки в конце года также плохо повлияли на урожай.

В июле Минсельхоз США заявил, что в этом году Флорида поставит лишь 15,9 млн ящиков апельсинов, это на 70% меньше, чем в сезоне 2020−21 годов. Экспортеры апельсинового сока, в том числе Бразилия и Мексика, также снизили прогноз по урожаям в этом году из-за плохой погоды.

Таким образом, апельсиновый сок присоединился к другим категориям продуктов, цены на которые растут вопреки замедлению инфляции, в этот список также входят включая сахар-сырец и какао.