21:11 (мск), источник: Forbes

Цены на апельсиновый сок поднялись до рекордных значений из-за плохих урожаев

Фьючерсы на апельсиновый сок подорожали до $3,69 за фунт, что стало новым рекордом, сообщает CNBC. Причиной роста цен стали плохие урожаи в штате Флорида — ключевом производителе в США. Цены на сок выросли на 13% за месяц и почти на 78% за год.

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Источник: AP 2023

Затем цены несколько снизились, на 20:58 мск фьючерсы на сок торгуются по $3,58 за фунт.

Причиной роста стали ураганы и плохая погода, из-за которых урожай в штате Флорида — ключевом производителе сока в США — в прошлому году снизился до минимальных значений почти за 80 лет. Заморозки в конце года также плохо повлияли на урожай.

В июле Минсельхоз США заявил, что в этом году Флорида поставит лишь 15,9 млн ящиков апельсинов, это на 70% меньше, чем в сезоне 2020−21 годов. Экспортеры апельсинового сока, в том числе Бразилия и Мексика, также снизили прогноз по урожаям в этом году из-за плохой погоды.

Таким образом, апельсиновый сок присоединился к другим категориям продуктов, цены на которые растут вопреки замедлению инфляции, в этот список также входят включая сахар-сырец и какао.

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