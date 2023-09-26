Золото, Мосбиржа и дивиденды

Совкомфлот: Глава компании заявил, что во II полугодии прибыль может быть на уровне I полугодия. Исходя из этого можно предположить, что при направлении 50% на дивиденды итоговые выплаты за 2023 г. составят 18 ₽ или 15,7% по текущим. Акции выросли на этих заявлениях на 6,8% и могут продолжить подъем далее.

Polymetal (МСФО за I полугодие): Производство золота и рентабельность за I полугодие — в рамках ожиданий. Наблюдаем немного большее, чем ожидалось, накопление запасов в связи с трудностями вывоза золота в восточном направлении. Чистый долг на конец I полугодия немного вырос по причине роста оборотного капитала на 8% п/п до $2,6 млрд, в основном концентрируется на активах в РФ.

Мечел: Компания сообщила о реструктуризации кредита на сумму $320 млн в результате заключения соглашений с Газпромбанком, который приобрел в полном объеме все права у иностранного. Условия соглашений предусматривают: прощение части долга, конвертацию всей суммы новой задолженности в рубли, выплату долга в течение двух лет. Позитивно для акций Мечела.

ВСМПО-АВИСМА: Компания включена в список экспортных ограничений Минторга США, что спровоцировало снижение котировок к полугодовым минимумам.

ПАО «Софтлайн»: На Мосбирже сегодня начнутся торги акции этой компании в стакане Т+1.

Банк Санкт-Петербург: Состоится собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов в размере 19,08 ₽ на одну обыкновенную акцию. Дивдоходность 6,6%.