19:26 (мск), источник: Life.ru

Российским кофеманам объяснили, исчезнет ли латте и капучино после запрета Эфиопии на вывоз кофе

Запрет на вывоз из Эфиопии кофе может быть связан с общей тенденцией африканских стран поменять правила игры на мировом рынке. Континент поставляет львиную долю кофе, и поэтому хочет увеличивать долю переработки в своих странах. Об этом Лайфу рассказал управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. Он также ответил на наш вопрос: изменится ли что-то для российских кофеманов.

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Источник: Reuters

«Страны Африки уже давно, по крайней мере последние лет пять, достаточно серьезно подходят к вопросу получения большей выгоды с бизнеса, связанного с кофе… Они хотят увеличивать внутреннюю переработку, то есть заниматься обжаркой и поставлять уже продукт более дорогой, получать больше дохода, маржинальность увеличивать и создавать новые рабочие места, поскольку с безработицей достаточно острый вопрос на африканском континенте», — отметил Березнюк.

Он предположил, что новый запрет эфиопских властей может быть связан с разработкой нового механизма в отношении экспорта кофе на мировой рынок и долго он не продлится, поскольку страна более половины бюджета получает от экспорта продукции. Российских кофеманов Березнюк тоже успокоил.

«Я сомневаюсь, что это как-то сильно отобразится на нашем внутреннем рынке. Во-первых, как я сказал, я сомневаюсь, что это какой-то длительный запрет. Второй момент, все-таки основные импортеры эфиопского кофе — это Германия, США, Саудовская Аравия. То есть мы там не в первых рядах по поставкам», — отметил собеседник Лайфа, добавив, что у РФ есть и другие альтернативные поставщики кофе.

Напомним, власти Эфиопии издали временный запрет на вывоз кофе, который считается главной экспортной культурой для страны. Так, авиапассажирам нельзя вывезти этот продукт из страны в любом виде и любом количестве. При этом Эфиопия занимает пятое место в мире по производству кофе, уступая только Бразилии, Вьетнаму, Колумбии и Индонезии.

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