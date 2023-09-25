Российским кофеманам объяснили, исчезнет ли латте и капучино после запрета Эфиопии на вывоз кофе

«Страны Африки уже давно, по крайней мере последние лет пять, достаточно серьезно подходят к вопросу получения большей выгоды с бизнеса, связанного с кофе… Они хотят увеличивать внутреннюю переработку, то есть заниматься обжаркой и поставлять уже продукт более дорогой, получать больше дохода, маржинальность увеличивать и создавать новые рабочие места, поскольку с безработицей достаточно острый вопрос на африканском континенте», — отметил Березнюк.

Он предположил, что новый запрет эфиопских властей может быть связан с разработкой нового механизма в отношении экспорта кофе на мировой рынок и долго он не продлится, поскольку страна более половины бюджета получает от экспорта продукции. Российских кофеманов Березнюк тоже успокоил.

«Я сомневаюсь, что это как-то сильно отобразится на нашем внутреннем рынке. Во-первых, как я сказал, я сомневаюсь, что это какой-то длительный запрет. Второй момент, все-таки основные импортеры эфиопского кофе — это Германия, США, Саудовская Аравия. То есть мы там не в первых рядах по поставкам», — отметил собеседник Лайфа, добавив, что у РФ есть и другие альтернативные поставщики кофе.