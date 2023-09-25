Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить кофе
ТАСС, 25 сентября. Власти Эфиопии временно запретили вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах. Соответствующее предостережение для авиапассажиров выпустило посольство РФ в Аддис-Абебе.
ТАСС, 25 сентября. Власти Эфиопии временно запретили вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах. Соответствующее предостережение для авиапассажиров выпустило посольство РФ в Аддис-Абебе.
«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства.