Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить кофе

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства.