Решетников назвал дефицит кадров одним из главных рисков для экономики России

«Из них половину закроем внутренними ресурсами: благодаря накопленному эффекту от пенсионной реформы и росту занятости молодежи. Вторую половину предстоит закрыть за счет дополнительного повышения производительности труда в ряде отраслей, более активного привлечения на рынок труда студентов и иных граждан, которые сейчас не стоят на учете в службах занятости. И за счет миграционного притока», — отметил Решетников.

Как в июле писал «Ъ», доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений — до 50% (об избытке рабочих рук говорит лишь 1,6% опрошенных). При этом безработица в России сократилась с 1991 года до исторического минимума 3% по итогам июля против 3,1% в июне. По данным Минтруда, наибольший спрос на кадры зафиксирован в обрабатывающих предприятиях, строительстве и на транспорте.