16:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Решетников назвал дефицит кадров одним из главных рисков для экономики России

Основным внутренним риском для развития российской экономики является чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики и дефицит трудовых ресурсов. Об этом в ходе правительственного часа в Совете федерации заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

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Источник: РИА "Новости"

Максим Решетников, слова которого приводит «Интерфакс», указал, что с учетом прогноза развития и роста производительности к 2030 году дополнительно потребуется 2,3 млн человек.

«Из них половину закроем внутренними ресурсами: благодаря накопленному эффекту от пенсионной реформы и росту занятости молодежи. Вторую половину предстоит закрыть за счет дополнительного повышения производительности труда в ряде отраслей, более активного привлечения на рынок труда студентов и иных граждан, которые сейчас не стоят на учете в службах занятости. И за счет миграционного притока», — отметил Решетников.

Как в июле писал «Ъ», доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений — до 50% (об избытке рабочих рук говорит лишь 1,6% опрошенных). При этом безработица в России сократилась с 1991 года до исторического минимума 3% по итогам июля против 3,1% в июне. По данным Минтруда, наибольший спрос на кадры зафиксирован в обрабатывающих предприятиях, строительстве и на транспорте.

Милена Костерева

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