Пенсии догоняют инфляцию. В 2024 году их проиндексируют на 7,5%

Кроме того, со следующего года из-за внедрения единого тарифа страховых взносов для работодателей, предусмотренного реформой объединения внебюджетных фондов, а также обязательства уплачивать взносы за сотрудников на ГПХ, вырастет максимальный размер больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.

Как стало известно «Ъ», размер индексации страховых пенсий в 2024 году составит 7,5%. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024−2026 годы, который был одобрен в пятницу на заседании правительства (презентация есть у «Ъ», ее подлинность подтвердили в пресс-службе Минтруда). Это первый проект бюджета, который был сформирован после объединения ПФР и ФСС в единую структуру и внедрения с этого года единого тарифа страховых взносов для работодателей.

Напомним, с 2023 года в России существует два внебюджетных фонда вместо трех: Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) были объединены в единую структуру. Реформа объединения, как тогда писал «Ъ», была следствием создания у фондов единой IT-инфраструктуры — единой цифровой платформы (ЕЦП), которую сейчас разрабатывает «Ростелеком». Единый бюджет фонда не предполагает объединение каких-либо статей его расходов в части социального страхования.

В 2024 году совокупный объем бюджета Социального фонда составит 16,2 трлн руб., из которых 16 трлн будут сформированы за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета, а оставшаяся сумма — средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023 год.

Объем расходов фонда составит аналогичную сумму, большая часть которой (10 трлн руб.) будет потрачена на выплату пенсий.

В предыдущей версии проекта бюджета фонда объем расходов на выплаты пенсионерам был меньше, поскольку, исходя из параметров макропрогноза Минэкономики, сформированного весной этого года, уровень инфляции в 2023 году не должен был превысить 5,3%. В нынешней версии, как уже писал «Ъ», уровень инфляции по итогам этого года составит 7,5%, в 2024 году сократится до 4,5%, в 2025—2026 годах — до 4%. В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. руб. и составит 23,4 тыс. руб. вместо 22,8 тыс. руб., прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок.

Вторая по объему статья расходов бюджета фонда — поддержка семей с детьми. В общей сложности на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры поддержки в 2024 году фонд потратит свыше 2,2 трлн руб.

На третьем месте — расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, на которые в следующем году заложено порядка 1,1 трлн руб. При этом размер ряда выплат, предусмотренных системой социального страхования, с 2024 года значительно вырастет. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тыс. руб. в месяц против 83 тыс. руб. в 2023 году. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тыс. руб. до 565 тыс. руб. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих составит 49 тыс. руб. в месяц против 33,2 тыс. руб. в 2023 году.

Увеличение размера выплат обусловлено переходом на единый тариф с новой взносооблагаемой базой (в 2023 году —1,9 млн руб. в год). Кроме того, с этого года работодатели обязаны платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров. Их число, как следует из презентации проекта бюджета фондов, составляет 4 млн человек.