Оплачивать счета на портале mos.ru теперь можно с помощью системы быстрых платежей

В сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru появился новый способ оплаты. Теперь у зарегистрированных пользователей есть возможность оплачивать часть счетов за городские услуги через систему быстрых платежей (СБП). Кроме того, до 31 декабря 2023 года для них действует специальная акция: при оплате с помощью СБП не взимается банковская комиссия за операцию.

«Многие жители столицы уже привыкли оплачивать покупки и совершать переводы с помощью системы быстрых платежей. Теперь они смогут использовать СБП и на портале mos.ru, чтобы в удобном формате оплачивать счета за городские услуги. Эта функция доступна для всех типов начислений, кроме единого платежного документа и счетов Мосэнерго. Этот способ оплаты экономит жителям не только время, но и денежные средства на комиссии. А участники программы лояльности Национальной системы платежных карт смогут получать кешбэк в размере одного процента от суммы каждого счета», — заявил исполняющий обязанности заместителя руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Через СБП в сервисе «Мои платежи» можно оплачивать большое число популярных городских услуг. Например, таких, как обучение детей в кружках и секциях, пользование домашним телефоном и интернетом или аренда помещений.

Систему быстрых платежей можно применять и для оплаты счетов, которые ранее были сохранены в шаблонах.

Оплата счетов через СБП доступна всем владельцам личных кабинетов со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Узнать, как зарегистрироваться на портале и повысить статус своей учетной записи, можно здесь.

Чтобы провести оплату через систему быстрых платежей, необходимо зайти в сервис «Мои платежи», выбрать нужный счет и выбрать опцию «Перейти к оплате». Далее пользователи автоматически окажутся в разделе «Способ оплаты». В нем надо выбрать из списка доступных способов систему быстрых платежей. На экране появится QR-код, который можно отсканировать через мобильное приложение своего банка, приложение «СБПэй», а также с помощью камеры мобильного телефона. Затем останется лишь осуществить оплату.

Система быстрых платежей есть и в мобильной версии портала mos.ru. Начать оплату можно с помощью кнопки «СБП». После нажатия на нее на экране гаджета отобразится перечень банков. Нужно будет всего лишь выбрать значок нужного банка, QR-код сканировать не придется.

За одну операцию через СБП можно оплатить только один счет. Система не доступна для пакетной оплаты и автоплатежей.

До 31 декабря 2023 года для пользователей mos.ru действует специальное предложение, которое портал подготовил совместно с Национальной системой платежных карт. При оплате счета через СБП в сервисе «Мои платежи» не взимается банковская комиссия. Кроме того, у пользователей есть возможность получить кешбэк в размере одного процента от суммы счета. Для этого им необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на портале или в приложении «Привет, Мир!». Кешбэк в течение трех дней автоматически вернется на счет, с которого была произведена оплата через СБП. Получить более подробную информацию об особенностях участия в акции можно здесь.

«Мы с 2019 года регулярно проводим акции совместно с порталом mos.ru, но ранее они касались только карт “Мир”. Теперь с запуском оплаты через систему быстрых платежей у горожан появилось еще больше возможностей для экономии. Уверена, что наше новое предложение будет пользоваться популярностью», — сказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системой платежных карт Мария Точилова.