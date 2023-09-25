Глава ЕЦБ пообещала сохранить высокую ставку

Некоторые члены совета ЕЦБ считают, что на уровне 4% ставка уже достигла пика. Однако Лагард настаивает, что они должны оставаться высокими, пока инфляция не вернется к целевому уровню 2%. По ее словам, ЕЦБ полон решимости вернуть инфляцию к 2% в разумные сроки. Однако экономика еврозоны демонстрирует признаки замедления, что усложняет задачу регулятора.

ЕЦБ начал повышать ставку с лета 2022 года, так как Евросоюз столкнулся с мощным инфляционным давлением, возникшим после введения санкций в отношении России. Текущее ужесточение почти самое большое за все время работы Центробанка Европы. Выше 4,5% ставка была только в начале 2000-х в эру «краха доткомов», тогда максимальное значение доходило до 4,75% годовых.